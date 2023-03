Come richiedere e dove ritirare gli esami clinici a Como e provincia

La prenotazione di tutte le visite/esami, compresi quelli urgenti indicati nell'impegnativa del medico di medicina generale/pediatra con le lettere U e B, deve essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

call center regionale (il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00, esclusi i giorni festivi, contattando da rete fissa l'800.638.638, numero verde gratuito, oppure da rete mobile lo 02.99.95.99, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario);

portale di Regione Lombardia (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/);

App Salutile di Regione Lombardia.

Come prenotare

La prenotazione delle visite specialistiche e delle prestazioni diagnostico-strumentali può essere effettuata secondo le modalità sotto elencate. Si ricorda che non è consentito fissare più appuntamenti con la stessa ricetta. Il sistema di prenotazione regionale effettua dei controlli e può cancellare l'appuntamento prenotato precedentemente (annullamento implicito).

Telefonicamente

Da rete fissa 800.638.638 (numero verde gratuito);

Da rete mobile 02.99.95.99 (a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario).

Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 20:00, esclusi i giorni festivi.

Cosa serve

Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) / Carta dei Servizi Regionale (CRS)

impegnativa del medico

Per la prenotazione e/o informazioni su esami di genetica, agopunture, onde d'urto, terapia del dolore e test neuropsicologici telefonare al numero 031.585.5023 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Per la prenotazione di una prima visita di genetica medica telefonare invece al numero 031.585.9017/9018 da lunedì a venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

NOTA: Per gli esami di genetica è necessaria l'impegnativa compilata da un Medico Specialista e per gli esami di genetica costituzionale è necessario anche il modulo del Consenso Informato firmato dal paziente e dal medico prescrittore, scaricabile al seguente LINK. Per ulteriori informazioni sugli esami di genetica contattare la segreteria al numero 031.585.9017 o scrivere a citogenetica@asst-lariana.it.

Di persona

Puoi prenotare visite specialistiche ed esami di persona, presso i Centri di Prenotazione (CUP) consegnando la Tessera Sanitaria – CNS / Carta dei Servizi Regionale (CRS) e l'impegnativa del medico.

Orari sportelli Casse CUP

ORARI APERTURA NOTE Ospedale "Sant'Anna" Da lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30

Sabato dalle ore 08:15 alle ore 12:30 Mercoledì 9 agosto 2023: chiusura per Santo Patrono Ospedale "Sant'Antonio Abate"

di Cantù Da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 Giovedì 9 febbraio 2023: chiusura per Santo Patrono Ospedale "Erba Renaldi"

di Menaggio Da lunedì a venerdì dalle ore 07:40 alle ore 17:00 Giovedì 29 giugno 2023: chiusura per Santo Patrono Polispecialistico "Felice Villa"

di Mariano Comense Da lunedì a venerdì dalle ore 07:40 alle ore 15:30 Giovedì 3 agosto 2023: chiusura per Santo Patrono Poliambulatorio Via Napoleona Da lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00

Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:00 Giovedì 31 agosto 2023: chiusura per Santo Patrono Poliambulatorio Lomazzo Da lunedì a giovedì dalle ore 08:00 alle ore 16:00

Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 Giovedì 15 giugno 2023: chiusura per Santo Patrono Poliambulatorio Olgiate Comasco Da lunedì a giovedì dalle ore 07:40 alle ore 16:00

Venerdì dalle ore 07:40 alle ore 15:00 Poliambulatorio Ponte Lambro Da lunedì a venerdì dalle ore 07:45 alle ore 15:30 Venerdì 8 settembre 2023: chiusura per Santo Patrono

Orari sportelli Servizio di Radiologia

ORARI APERTURA NOTE Ospedale "Sant'Antonio Abate"

di Cantù Da lunedì a venerdì dalle ore 08:15 alle ore 15:00 Giovedì 9 febbraio 2023: chiusura per Santo Patrono

In farmacia

Puoi prenotare visite specialistiche ed esami in tutte le farmacie lombarde, consegnando la Tessera Sanitaria – CNS / Carta dei Servizi Regionale (CRS) e l'impegnativa del medico al farmacista, il quale in base alle disponibilità proporrà le opzioni disponibili nelle strutture pubbliche regionali e nelle private che hanno aderito.

Online

E' possibile effettuare prenotazioni direttamente dal proprio PC, smartphone e tablet, presso le strutture pubbliche regionali e le strutture private che hanno dato la propria adesione, collegandoti al Portale Regione Lombardia (sezione Prenota online), munito di:

Tessera Sanitaria – CNS / Carta dei Servizi Regionale (CRS);

impegnativa del medico (ricetta rossa cartacea o ricetta dematerializzata)

Se l'impegnativa del medico è una ricetta rossa, ai fini della prenotazione è necessario indicare il codice alfanumerico a sinistra del codice fiscale. Se invece si è in possesso di una ricetta dematerializzata (promemoria bianco) è necessario indicare il numero di ricetta elettronica, riportato in alto a destra (es. 030AO....).

Per effettuare una prenotazione online non è necessario alcun tipo di autenticazione.

Per consultare i tuoi appuntamenti, i risultati dei tuoi esami e delle tue visite, ricercare le tue ricette e accedere agli altri Servizi Welfare Online (Fascicolo Sanitario Elettronico, Vaccinazioni, etc.) dovrai invece autenticarti al portale dei Servizi Welfare Online.

App Salutile Prenotazioni

Scaricando l'applicazione di Regione Lombardia è possibile effettuare prenotazioni, prescritti dal medico con impegnativa, per tutta la famiglia, direttamente da cellulare. La App è disponibile per tutti i dispositivi e sistemi operativi iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente.

COME DISDIRE

Se hai prenotato una visita o esame con il Servizio Sanitario Nazionale ma non puoi presentarti, cancella quanto prima il tuo appuntamento (comunque entro 48 ore) e libera il posto per un altro paziente.

Telefonicamente

Da rete fissa 800.638.638 (numero verde gratuito);

Da rete mobile 02.99.95.99 (a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario).

Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00, esclusi i giorni festivi.

Di persona

Puoi disdire visite specialistiche ed esami di persona, presso i Centri di Prenotazione (CUP).

Per maggiori informazioni relative agli orari dei CUP aziendali vedi nota sopra.

Online

E' possibile disdire prenotazioni direttamente dal proprio PC, smartphone e tablet, collegandoti al Portale Regione Lombardia (sezione Consulta o Annulla prenotazione).

Email

Scrivi a disdetteambulatoriali@asst-lariana.it con i tuoi dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, telefono, numero di prenotazione e data dell'appuntamento da cancellare).