Porto d'armi per difesa personale: come richiedere il rinnovo

Il Prefetto può concedere, in caso di comprovato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato. Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale. Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata. La licenza deve essere rinnovata ogni anno. La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Porto d'armi per difesa personale: cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui si ha la residenza.

Documentazione richiesta

domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale);

due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);

dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati;

certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;

copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato (se il servizio militare non è stato svolto allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di idoneità al maneggio delle armi conseguito presso il Tiro a Segno Nazionale).

Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio:dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, documentazione maneggio contanti o valori, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);

In caso di parere favorevole al rilascio della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:

una marca da bollo da € 16,00;

versamento di € 1,27 sul c.c.p. 6106 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di versamento "costo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura- U.T.G. di Torino."

versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura - U.T.G. di..Torino.

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 3) non dovrà essere fatto a condizione che venga prodotta la documentazione comprovante l'appartenenza a una di tali categorie e le attestazioni previste dal d.m. citato.

Licenza Porto di Pistola per difesa personale: rinnovo

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia si ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.

Documentazione richiesta

domanda in bollo da € 16,00 documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio:dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);

certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;

dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, con la quale attesta che ha l'abilitazione al maneggio;

delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, ed è regolarmente iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro;

tagliando della licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento;

versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative - Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura- U.T.G. di Torino;

una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata;

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto a condizione che venga prodotta la documentazione comprovante l'appartenenza a una di tali categorie e le attestazioni previste dal d.m. citato.

Per il rinnovo del libretto personale, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

domanda in bollo da 16,00

versamento di € 1,27 sul c.c.p 6106 Intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rinnovo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura- U.T.G. di.Como.

due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido).

certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione

originale del libretto personale in scadenza

Note Covid

L’ACCESSO ALL'UFFICIO LICENZE E PORTO D’ARMI AVVIENE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO O TELEFONANDO ALLO 031/317327 NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLA 10:00 ALLE 12:00 O INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO: urp.co@poliziadistato.it

LE PERSONE CONVOCATE DOVRANNO PRESENTARSI MUNITE DI GUANTI E MASCHERINA NON OLTRE DIECI MINUTI PRIMA DELL’ORARIO CONCORDATO, PERMAMENDO NELL’UFFICIO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL DISBRIGO DELLE PRATICHE.

IN PARTICOLARE, PER IL SETTORE LICENZE, SI RICORDA CHE TUTTE LE ISTANZE POSSONO ESSERE INVIATE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, IVI COMPRESO L’ASSOLVIMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. EVENTUALI NECESSITA’ DI PRESENZA FISICA DEL RICHIEDENTE VERRANNO COMUNICATE ALLO STESSO PER LE VIE BREVI. IN QUESTO CASO L’INDIRIZZO MAIL DA UTILIZZARE SARA’ IL SEGUENTE: ammin.quest.co@pecps.poliziadistato.it

