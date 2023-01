Le case di riposo di Como e provincia

La casa di riposo è una struttura socio-sanitaria che - a differenza delle RSA (Resistenze Sanitarie Assistenziali) - ospita anziani ancora autosufficienti, almeno parzialmente. È dunque un alloggio ammobiliato multi-residenza, rivolto alle persone anziane che necessitano di un'assistenza non continua e che vogliono trascorrere del tempo con altre persone.

In una situazione ideale, la casa di riposo dispone di stanze singole e offre ai suoi ospiti tutta una serie di servizi ricreativi. Il personale medico non è presente 24 ore su 24, ma lo è il personale infermieristico. E, il servizio offerto, è molto simile a quello di un albergo: pasti inclusi, attività di animazione e di socializzazione (si parla in genere di attività ludiche e culturali, che spaziano dalle lezioni di ballo ai gruppi di lettura, dalle gite ai giochi). Agli ospiti è garantita un'assistenza tutelare e infermieristica, oltre alla somministrazione degli eventuali farmaci, e il monitoraggio delle loro condizioni di salute viene effettuato regolarmente.

Le case di riposo possono essere pubbliche, convenzionate o private. E, la loro retta, può essere fissa oppure essere determinata dal reddito dell'anziano. Ecco qui l'elenco delle case di riposo pubbliche di Como e provincia.