WeClean, a Como una giornata di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente

WeRoof, organizzazione no profit per la tutela dell’ambiente, che fa parte della neonata Consulta Ambiente del Comune di Como, organizza domenica 30 gennaio il primo WeClean dell’anno, giornata di sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti.

L’appuntamento per tutti è alle 10 davanti a Villa Geno. Gli organizzator forniranno guanti igienizzati da lavoro e sacchi per la raccolta differenziata. “Puliremo i giardini intorno a Villa Geno, parte del sentiero dietro la Villa e, per quanto potremo, Viale Geno” spiega Lorenzo Uccello, presidente di WeRoof e vicepresidente della Consulta Ambiente del Comune di Como.

L’evento è aperto a tutti, anche ai non soci e si chiuderà alle 12.30. L’associazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Como è già al lavoro per altri appuntamenti al fine di coinvolgere la città su temi ambientali, con anche delle colorate sorprese e il coinvolgimento di altri comuni, associazioni e realtà green del territorio.

Quando

Domenica 30 gennaio dalle 10 alle 12.30

Dove

Ritrovo davanti a Villa Geno

Maggiori info

A questo link.