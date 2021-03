Monopattini e bici a prezzi scontati per spostarsi rispettando l’ambiente

Quando si parla di spostamenti in città, la prima cosa che viene in mente è il traffico e lunghe code in macchina. Con le nuove tecnologie la mobilità è diventata più easy e soprattutto green . Biciclette elettriche e monopattini hanno permesso di muoversi in modo più rapido e nel rispetto dell’ambiente.

Ridurre i consumi e l’inquinamento è il modo migliore per vivere una vita all’insegna del benessere ad impatto zero, con le offerte eBay.it, diventa anche conveniente e a portata di tutti. L’E-commerce dedicato alla vendita e all’acquisto, per un’intera settimana mette a disposizione una serie di prodotti con sconti fino al 50%.

Dalle 8:00 di lunedì 22 alle 7:59 di lunedì 28 marzo, è possibile acquistare biciclette, monopattini e tutto quello che serve per rendere ogni spostamento, facile e veloce migliorando la qualità della vita.

Monopattino Ninebot Segway

Muoversi in sicurezza attraverso le strade della città è importante e con il monopattino Ninebot Segway ogni spostamento sarà sicuro, veloce e senza la preoccupazione del parcheggio. Le ruote anteriori e posteriori sono ammortizzate mentre il freno elettrico e quello meccanico sono dotati di anti bloccaggio e garantiscono la riduzione dello spazio di frenata. Le luci a Led sul montate vi rendono visibili sulla carreggiata anche di sera, per muovervi in totale sicurezza. Con una velocità massima di 30 km/h il monopattino ha un’autonomia di circa 45 km.

Monopattino elettrico Ducati Pro II

Il monopattino elettrico Ducati Pro II, ha un motore brushless da 350 Watt e una batteria da 7.8 Ah, che permette di percorrere tra i 25-30 km in totale comodità grazie anche alla sospensione posteriore e alle ruote tubeless anti-foratura da 10”. Il doppio freno, elettrico nella parte anteriore e a disco in quella posteriore, assicurano una tenuta di strada stabile, mentre l’ampio display Lcd da 3.5’’ permette di monitorare e gestire tutte le impostazioni con un solo click. Il telaio in lega di magnesio, è leggero, resistente pronto per essere chiuso in poche e semplici mosse.

Monopattino elettrico Momo Design

Bello e di design il monopattino Momo con ruote da 8,5" e il telaio in alluminio permette di muoversi in totale comodità tra le strade cittadine, senza rinunciare ad un look inconfondibile che di sicuro non passerà inosservato. La batteria da 6000 mah al litio assicura ottime prestazioni grazie a un’autonomia di 18 km, e alla ricarica rapida in 4 h. La portata massima di 120 kg si combina ad un motore da 350 Watt in grado di affrontare facilmente pendenze del 25%.

Monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Praticità e bellezza sono le caratteristiche principali di questo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 con un motore da 600 Watt per prestazioni elevate. Dotato di tre comandi rapidi: uno per aumentare la velocità, uno per rallentare e l’ultimo adatto alle aree affollate per andare più piano vi potrete muovere in ogni contesto. La batteria al litio ad alta sicurezza ha un’autonomia fino a 45 km con una carica completa. La marcia in più? Il sistema di recupero energetico in grado di recuperare l'energia cinetica in ogni frenata e di convertirla in energia elettrica viene utilizzata per aumentare l’autonomia della batteria ed è gestibile direttamente dall’app Xiaomi Home. Una volta arrivati a destinazione bastano 3 secondi per ripiegare il monopattino che può essere comodamente riposto nel bagagliaio dell'auto.

Bicicletta elettrica Momo Design

Per chi ama le due ruote e vuole muoversi senza fatica, la bicicletta Momo Design con capacità massima di 120 kg e autonomia di 45 km è la scelta ideale. Adatta ad ogi corporatura è possibile modificare la posizione del manubrio per garantire il massimo comfort. Il sistema brushless permette di pedalare a motore spento, come su una normale bicicletta, riducendo la resistenza, mentre il cambio a 6 velocità permette di selezionare la marcia adatta alle singole esigenze. Le batteria agli ioni di litio ha una lunga durata e ha una resa elevata anche dopo numerose ricariche. I fari a led assicurano visibilità anche in condizioni di luce scarsa, mentre il campanello meccanico permette di segnalare la propria presenza nel traffico.

Bicicletta elettrica Vivobike

Leggera e pratica, la bicicletta Vivobike, ha un look un po’ retrò perfetto per chi ama lo stile vintage! Pratica da portare ovunque, il modello pieghevole ha due ruote da 20 pollici che assicurano un ingombro ridotto, ma nello stesso tempo una maggiore stabilità. I freni con tecnologia Power Off bloccano l’erogazione di energia quando si azionano per avere una frenata precisa e rapida. La batteria a litio da 7800mAh è pensata per affrontare lunghi tragitti in tranquillità.

Monopattino elettrico pieghevole per bambini Homcom

Muoversi in modo easy e green è una buona abitudine che può essere adottata fin da piccoli e se siete alla ricerca di un monopattino per bambini su eBay.it, il marketplace in cui si vende e si compra potete acquistare il modello pieghevole Homcom ad un prezzo scontato. Dotato di una pedana larga, l’altezza del manubrio e del sedile possono essere regolati per adattarsi e accompagnare i piccoli nella crescita. Il motore da 120 Watt può arrivare fino a 10 km/h con un’autonomia di circa 20 minuti, mentre il design pieghevole occupa poco spazio una volta chiuso, pronto per essere portato al parco o durante una gita con i genitori.

Monopattino elettrico pieghevole Denver

Il monopattino Denver con telaio in alluminio e motore 350 Watt ha una velocità massima che può arrivare fino 20 km/h e una portata di 120 kg. Ideale in città o in montagna può arrivare fino ad una pendenza del 10%, grazie anche alla batteria ricaricabile che assicura un’autonomia fino a 18 km. Perfetto su ogni tipo di terreno il monopattino garantisce una sicurezza totale grazie al freno elettrico e quello a disco posizionato sulla ruota posteriore, mentre la sospensione anteriore regala un maggiore comfort durante la guida. Adatto anche di sera, il monopattino con i fanali a luce bianca e rossa e gli adesivi catarifrangenti sul lato permettono di essere ben visibili al buio.

Pattini elettrici Drift

Se volete muovervi con stile, allora non potete rinunciare ai pattini Drift dotati di tecnologia di auto-bilanciamento e di ruote resistenti che offrono una guida stabile e sicura. Infatti, l’inserto impedisce ai piedi di scivolare, mentre i paraurti in silicone sono pensati per proteggere i pattini da urti e graffi. Con tre modalità di illuminazione: nessuna, blu o multicolore, i patiti possono essere personalizzati in base ai gusti. Leggeri e facili da trasportate li potete portare ovunque per un divertimento assicurato.

Monopattino elettrico I-Bike Mono Air

Il monopattino è il mezzo migliore per muoversi in città e per farlo in modo semplice, il modello pieghevole come quello di I-Bike Mono Air è indispensabile, con tre semplici mosse diventa compatto pronto per essere trasportato ovunque. Il telaio in alluminio è resistente agli urti e ha un peso ridotto, il display integrato all'interno del manubrio, invece, protegge lo schermo da urti e permette di utilizzarlo in modo semplice, infatti, con la pressione di un solo tasto, è possibile scegliere fra 3 livelli di assistenza: 6, 20 e 25 km/h. Il sistema frenante efficiente e le gomme con superficie tassellata, assicurano una maggiore aderenza sull’asfalto e la sicurezza di guida, mentre le luci a Led permettono di essere visibili anche di sera.

