Como chiede al ministero 6 milioni di euro per comprare 20 autobus elettrici

Grazie ai fondi del Pnrr sono stati previsti 6,1 milioni di euro per l'acquisto di autobus elettrici per il Comune di Como. Oggi la giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Mobilità Pierangelo Gervasoni, ha approvato la richiesta che verrà trasmessa al ministero per ottenere questi fondi. Un contributo al 100% green che andrà ad influire positivamente sulla mobilità cittadina per migliaia di studenti e altri utenti del trasporto pubblico. Le risorse richieste, sommate al precedente finanziamento ministeriale già deliberato di 6,4 milioni di euro e per il quale a dicembre è gia stata sottoscritta l'apposita convenzione, consentirà di acquistare 20 bus elettrici destinati alla rete urbana della città di Como e contribuiranno alla riduzione delle emissioni atmosferiche derivante dai traffico veicolare sul territorio comunale. I nuovi mezzi verranno acquistati da Asf con le risorse previste a seguito di una nuova convenzione. Oggi i bus in servizio quotidianamente a Como sono 62. Con la sostituzione di 20 mezzi, il 32% dei veicoli in servizio sarà green a emissioni zero.