Università Insubria incontra le matricole per le biotecnologie e la realtà virtuale

Anche l’Università dell’Insubria partecipa con due proposte a Biotech Week, iniziativa che dal 28 settembre al 4 ottobre celebra il settore delle biotecnologie con eventi e manifestazioni per raccontare al grande pubblico i diversi ambiti di applicazione.

Mercoledì 30 settembre, dalle 10 alle 12.30, docenti, laureati Insubria e ospiti del settore imprenditoriale illustrano agli studenti delle scuole l’offerta formativa dell’ateneo e le opportunità di impiego nel campo delle biotecnologie, con uno spazio dedicato alla realtà virtuale e un focus sulle attività di ricerca svolte dall’ateneo per fronteggiare il Covid-19.

L'incontro venerdì 2 ottobre

L’incontro di venerdì 2 ottobre, dalle 9.30 alle 13, è invece dedicato all’accoglienza delle matricole del corso di studio triennale in Biotecnologie. Si parla in particolare dell’impatto delle biotecnologie sulla qualità della vita e dell’importanza in ambito salute, ambiente ed energia, con uno spazio in cui relatori del mondo accademico e dell’industria dialogano con i futuri biotecnologi sull’affascinante lavoro del ricercatore. Durante l’incontro, come ogni anno, verranno premiati i ragazzi che si sono laureati in biotecnologie in corso nella sessione di luglio, chiamati a raccontare il proprio percorso e a passare il testimone ai nuovi colleghi.

Elena Bossi, docente di Fisiologia per il corso di Biotecnologie, commenta: «Anche in questo difficile inizio di anno scolastico e accademico abbiamo voluto offrire l’opportunità di conoscere l’affascinante modo delle biotecnologie e partecipare all’evento internazionale, seppur in modalità da remoto».

I relatori sono presenti nell’Aula Magna Granero Porati, mentre per seguire gli eventi è necessario collegarsi al link: www.uninsubria.it/ebw2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma completo: www.uninsubria.it/biotech20