Lago di Como: arrivano i Summer Camp di Villa Carlotta

Una settimana o più in una delle ville più belle del lago di Como, tra capolavori d’arte e un parco mozzafiato. Atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludico-motorie, momenti di lettura o dedicati ai compiti estivi, relax e gioco: parole chiave divertimento e crescita con educatori esperti in una villa del ‘700 da vivere e un parco di 8 ettari in cui addentrarsi! Ogni settimana vivremo esperienze diverse e sempre nuove calandoci di volta in volta nel mondo dell'arte, della natura, della scienza o della storia.



QUESTE LE SETTIMANE

10-14 giugno

17-21 giugno

24-28 giugno



Orari: da lunedì a venerdì, entrata 8:30-9:00, uscita 16:30-17:00

Tariffa intera a settimana (lun.-ven.): € 160,00 pranzo escluso



Tariffa ridotta a settimana (lun.-ven.): € 130,00 per i fratelli iscritti, chi si iscrive a più settimane, i residenti a Tremezzina e Griante, figli e nipoti dei dipendenti della Villa.



Il pranzo è da portare da casa.



Iniziativa organizzata nell’ambito del PNRR-M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU