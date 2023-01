Tempo di scelte della scuola, il Gallio di Como vara l’Open Day Permanente

Tempo di scelte per le famiglie e di iscrizioni per gli studenti, dalle elementari alle secondarie di primo e secondo grado. Le domande si possono inoltrare fino al 30 gennaio. Per i nuclei familiari si tratta di decisioni importanti, spesso frutto di giornate di orientamento, visite, partecipazioni ad Open Day, consulti tra amici e parenti.

Al Pontificio Collegio Gallio di Como, la scuola più antica d’Europa, fondata da Tolomeo Gallio nel 1583 e gestita ininterrottamente dalla sua fondazione dall’Ordine Chierici Regolari di Somasca, sempre più istituto di riferimento per il territorio Comasco, al tradizionale Open Day si è voluta affiancare una nuova forma di orientamento completamente dedicata e su misura. Nascono così gli Open Day Permanenti e i mini-stage al Gallio, aperti a tutti.

“L’esperienza ci dice che nelle giornate di porte aperte e anche nelle importanti occasioni di incontro, come il salone Young è difficile avere una visione a 360° della scuola. Anche quest’anno sono stati un grande successo per i numeri di presenze. Ma gli incontri avvengono in presenza di molte altre persone, non si ha tempo di porre tutte le domande necessarie, di vivere la scuola – commenta il direttore generale del Gallio, Fabio Monti – Così abbiamo pensato a una forma di orientamento “taylor made”, dedicata, continuativa e permanente”.

Sul sito Internet, attraverso il bottone “Open Day Permanente”, con un paio di clic si può infatti prenotare una visita dedicata al Gallio, accompagnati da una delle presidi: Loriana Guffanti che coordina la scuola dall'infanzia alla primaria, e Michela Rusconi, per la secondaria di primo e secondo grado, oppure da uno dei docenti.

“Gli Open Day sono finalizzati alla presentazione dell’Offerta Formativa, ad illustrare l’organizzazione delle diverse scuole e a fornire tutte le informazioni relative alle iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado – prosegue Monti – Il nostro Open Day permanente è qualcosa di più, offre la possibilità di andare in profondità sulle questioni e, per chi è ancora indeciso, diamo la possibilità di frequentare direttamente alcune lezioni a scuola, per dei veri e propri mini-stage”. I genitori possono scegliere se effettuare l’incontro direttamente al Gallio o anche avere un semplice appuntamento a distanza su precise questioni. Oltre alla compilazione del modulo online, gli interessati possono chiamare lo 031.269302 o inviare una mail a info@collegiogallio.it. I richiedenti possono chiedere l’appuntamento per la Scuola d’Infanzia, la Primaria, la Secondaria di Primo grado, il Liceo Scientifico Scienze Applicate – “Biomedico” e il Liceo Quadriennale Internazionale. Una nuova spinta verso il futuro per il Collegio Gallio, che intanto inizia a guardare anche all’esterno delle storiche mura dell’omonima via, a Como, e a ragionare su possibili acquisizioni di scuole vicine già nel prossimo futuro.