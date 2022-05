Il Teatro Sociale di Como cerca giovani lavoratori dello spettacolo

Il Teatro Sociale di Como-AsLiCo, Istituzione da oltre 70 anni impegnata nella formazione e nell’avviamento dei giovani lavoratori dello spettacolo, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio Ufficio Produzione e Allestimenti a partire dal mese di settembre 2022.



La selezione è rivolta a figure professionali di ambo i sessi che:

• siano cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea;

• abbiano compiuto la maggiore età;

• siano in possesso del godimento dei diritti civili e politici.

La disponibilità completa fino al 31 luglio 2023 è vincolante. Il compenso sarà oggetto di trattativa a selezione avvenuta e il contratto sarà di natura dipendente a tempo determinato.



Modalità di partecipazione

La richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo produzioneallestimenti@aslico.org entro il 10 giugno 2022. La domanda dovrà essere corredata da:

• copia del documento di identità;

• curriculum di studi e professionale;

• autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La prima selezione avverrà sulla base dei curricula vitae ricevuti; i candidati ammessi alla seconda fase verranno contattati per fissare un colloquio in Teatro.



Requisiti preferenziali

• conoscenze generali dell’ambiente teatrale e lirico-musicale esperienza professionale nella gestione delle attività di tournée

• conoscenza della normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e anti-incendio conoscenza dei singoli reparti tecnici (fonica, illuminotecnica, strutture, video e materiali) esperienza pregressa in un ruolo analogo (ufficio tecnico, direttore di palcoscenico) presso teatri e organizzazione eventi;

• ottima conoscenza orale e scritta della lingua italiana buona conoscenza della lingua inglese

• buona conoscenza informatica e dei seguenti software: Pacchetto Office, Autocad o simili;

• capacità organizzative e problem solving;

• capacità relazionali verso l’esterno e di inserimento nel lavoro di gruppo;

• serietà, riservatezza, precisione, gestione delle priorità

• flessibilità oraria e dedizione al lavoro patente B e automunito

Manifestazione d'interesse

?