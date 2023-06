Csv Insubria: Ready for Solidarity, scambio giovanile in Slovenia

Solidarietà, dialogo interculturale, sostenibilità ambientale ed ecologia. Ottimi propositi che possono diventare pratiche concrete grazie allo scambio “Ready for solidarity” che si svolgerà a Bre?ice, Slovenia, dal 7 al 17 luglio.

Il progetto riunirà giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Slovenia, Marocco e Israele. L’incontro interculturale è volto all’esplorazione delle diverse radici e background culturali e religiosi. Verranno esaminati pregiudizi e stereotipi, che serviranno per imparare e ricercare e sperimentarsi in argomenti quali l’inclusione, le differenze sociali, culturali e religiose, la tolleranza e la solidarietà. Verranno utilizzati diversi approcci e metodi, tra cui fotografia, video, poster /stampe e altri modi di esprimersi divertendosi.

Ci sarà anche un tour di Lubiana, Capitale verde europea 2016, durante il quale si discuterà di alcune pratiche ecologiche sostenibili e si visiteranno alcune comunità religiose di Lubiana. La proposta è per 5 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vogliano confrontarsi sui temi della solidarietà, dialogo interculturale, sostenibilità ambientale ed ecologia. Il progetto copre le spese di vitto, alloggio e spese di viaggio. Il viaggio sarà rimborsato alla fine dello scambio quando tutti i partecipanti avranno finito il proprio report.

Come candidarsi

Mandare cover letter e una video-presentazione:

a Elena

e.calatti@csvlombardia.it

o Laura

l.fagetti@csvlombardia.it

entro il 15 giugno 2023.

Il viaggio

Giorno 1: Conoscenza dei partecipanti e Youthpass, scegliere un hashtag comune.

Giorno 2: Esplorare i talenti; gruppi artistici, mediatici e logistici, serata nazionale 1

Giorno 3: Body mapping, esplorare lo spazio di me, serata nazionale 2

Giorno 4: Visita a Lubiana, serata nazionale 3

Giorno 5: Laboratori di sostenibilità ed ecologia, Greendex e foresta Erasmus+, serata nazionale 4 GIORNO 6: Esplorazione delle differenze culturali, My Story(telling), Serata Nazionale 5

Giorno 7: Inclusione e solidarietà, passeggiata a Bre?ice, presentazione dei nostri risultati, serata nazionale 6

Giorno 8: Condivisione dei risultati e impatto (valutazione), Youthpass, Goodbye party

Csv Insubria Ets

I Centri di Servizio per il Volontariato di Insubria sono attivi dal 1997 per sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e promuovere la cultura della solidarietà. Luoghi dove associazioni e cittadini possono fare domande, trovare risposte ai propri bisogni, sviluppare competenze e saperi, mettersi in connessione con altri e con il territorio attraverso servizi e professionalità volti a supportare lo sviluppo del bene comune.