Patentino 2021 per i proprietari di cani: a Como corsi gratuiti

Avere un cane è una gioia immensa ma anche una responsabilità. Bisogna saper educare i nostri amici a 4 zampe e essere consapevoli anche delle peculiarità legate al tipo di razza.

Il Dipartimento Veterinario di ATS Insubria ha fissato le nuove date per i percorsi formativi gratuiti, dedicati ai possessori di cane, a chi desidera adottarne uno o prendere maggiore “confidenza con gli amici a quattro zampe”.

Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità e conseguenti provvedimento restrittivi, per assimilare le indicazioni necessarie per impostare una relazione con il proprio cane e tra cane e cane, con l’obiettivo di evitare episodi di aggressività.

La formazione è proposta da veterinari esperti del Dipartimento di competenza in ATS Insubria, gli incontri, volti a fornire elementi di base utili per tutti, bambini compresi, prevedono l’obbligo di frequenza e un test finale di apprendimento per autorizzare al rilascio del “Patentino”, al termine delle 10 ore di corso suddivise in due incontri.

Il primo incontro prevede approfondimenti delle tematiche relative al rapporto cane-uomo, all’etologia del cane e al suo comportamento. Sono previste anche indicazioni in merito ai sistemi di comunicazione con i cani, anche per prevenire gli episodi di morsicatura.

La seconda parte della formazione focalizza la corretta gestione del cane, anche dal punto di vista legale in base a obblighi, responsabilità e legislazione. Durante il percorso vengono forniti inoltre alcune informazioni di primo soccorso.

Date, orari e luoghi:

A COMO VIA CASTELNUOVO 1 C/O VILLA TERESA – dalle ore 13.00 alle ore 18.00

-primo corso – martedì 07 e mercoledì 08 settembre

-secondo corso – martedì 05 e mercoledì 06 ottobre

-terzo corso – martedì 12 e mercoledì 13 ottobre