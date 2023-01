Mondovisione cerca giovani che vogliano sperimentarsi nella cultura, nella comunicazione e nel sociale. Come? Col Servizio Civile Universale. Un’esperienza di 12 mesi, per 25 ore settimanali, nella quale lavoreranno fianco a fianco con le équipe di Mondovisione. Se conosci un giovane tra i 18 e i 28 anni che potrebbe essere interessato, questo è il link per candidarsi. Se hai dubbi o vuoi conoscere meglio i nostri progetti di SCU ISCRIVITI all’aperitivo di presentazione, che si terrà il 24/01/23 alle 19:30 presso il Teatro San Teodoro, via Corbetta 7 a Cantù (CO) Form di iscrizione.

Acquisire nuove competenze e mettere in pratica quelle apprese a scuola. Arricchire il proprio curriculum svolgendo attività importanti al servizio della comunità. Vivere un’esperienza di inserimento nel mondo del lavoro arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e di relazioni umane. Sono tutte opportunità offerte dal servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni (29 anni non ancora compiuti), residenti in Italia. I progetti di servizio civile hanno una durata di 12 mesi. L’impegno settimanale previsto è di 25 ore settimanali e si riceve un contributo di 444,30 € al mese.