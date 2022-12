Lomazzo, al via i corsi di tecnologia 4.0: per i disoccupati partecipazione gratuita

Automazione, Information Technology, Internet of Things, Robotica, Manifattura additiva, Intelligenza artificiale, Blockchain, Realtà aumentata, Manutenzione predittiva.

Sono le parole che circoscrivono il perimetro teorico e pratico dell’insegnamento offerto nei corsi di Programmatore di sistemi robotici 4.0 e in quello di Tecnico della manutenzione di sistemi robotici 4.0 che si tengono presso la “Manufacturing Academy”, l’esperienza formativa nata dal partenariato tra ComoNExT (Innovation Hub), Comau (sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione, fornitore delle tecnologie), Umana (agenzia per il lavoro) e Enaip Net (formazione professionale e servizi di placement). I corsi, che si tengono presso le aule robotiche dell’Innovation Hub ComoNExT di Lomazzo in provincia di Como, sono rivolti a diplomati (anche con titolo del terzo anno di scuola professionale) e laureati: per inoccupati e disoccupati la partecipazione ai corsi è gratuita poiché i costi sono coperti da fondi interprofessionali.

La definizione del calendario dei corsi per il 2023 (il primo prenderà il via il 23 gennaio e gli altri: 6 marzo, 2 maggio, 12 giugno, 18 settembre e 6 novembre), è anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’edizione 2022.

In particolare, in questo anno di avvio sperimentale il numero di corsi realizzati è stato pari a 6, ciascuno di 240 ore, che hanno visto la formazione di 83 persone (dai 12 ai 15 ragazzi per classe) nel 78% dei casi assunte già a fine corso. Inoltre, sono stati organizzati 6 open day per gli alunni e uno rivolto alle imprese. L’obiettivo dell’iniziativa è di colmare il gap tra la richiesta di competenze 4.0 da parte delle imprese e la disponibilità di profili professionali adeguati. Quello della Manufacturing Academy, infatti, è un ambiente innovativo di apprendimento dedicato alla formazione tecnico–scientifica dove la cultura industriale, le soft skill, la tecnologia e la robotica trovano il loro punto di sintesi.

Entrambi i corsi sono caratterizzati da programmi articolati e funzionali, tali da rendere i profili formati al termine dei corsi attrattivi per il mondo dell’impresa.

Il percorso didattico facilita un approccio pragmatico allo studio della tecnologia e della robotica mettendo al centro la capacità di collegare l’apprendimento disciplinare alla realtà del mondo del lavoro. Per questo motivo vengono favorire occasioni di incontro tra imprenditori e allievi che, in aggiunta, sono proposti alle aziende per avviare eventuali collaborazioni. Le competenze, diverse ma complementari, dei quattro partner che hanno messo a terra il programma formativo, hanno permesso di costruire un percorso “completo” su più fronti operativi: dall’orientamento alla formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare grazie alle competenze di Umana e di EnaipNET.

Il 2023 sarà l’anno della ripartenza con una versione ancora più strutturata della Manufacturing Academy.

Infatti, tra gli obiettivi della prossima edizione uno dei principali è quello di consolidare il legame tra l’aula robotica e il dimostratore di tecnologie 4.0: uno dei laboratori presenti in ComoNExT. Verrà inoltre aggiornato il corso per tecnici della manutenzione dei sistemi robotici e sarà sviluppato il tema della replicabilità del modello della Academy su altri territori.

A chiusura del corso, ai partecipanti che superano le prove finali viene rilasciato il Certificato Comau riconosciuto a livello internazionale che attesta lo svolgimento del corso con esito positivo.

Le modalità per candidarsi alla Academy sono indicate al link: www.manufacturingacademy.it