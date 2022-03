Formazione tessile per disoccupati, tutti i corsi di Confidustria Como

Al via il 20 aprile il primo dei corsi gratuiti rivolti a giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e i 29 anni. Si inizia con un percorso di 120 ore per formare Operatori di tintura. Como, 26 marzo 2022 – La formazione come ingrediente essenziale per il futuro del tessile comasco. Parte ad aprile 2022 il primo di una serie di corsi di formazione per il mondo tessile, fortemente voluti dal Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como e promossi da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano.

Un’iniziativa nata per rispondere alla sempre più crescente domanda di figure professionali da inserire nelle imprese del distretto lariano, che dopo la pandemia sta recuperando fatturato e volumi produttivi e che pertanto ha necessità di avere maestranze all’altezza del servizio richiesto dal mercato. I corsi sono realizzati grazie al supporto del fondo Forma.Temp, che garantirà l’accesso gratuito per tutti i partecipanti. Enfapi, ente per la formazione di Confindustria Como, progetta la didattica, e l’ISIS Paolo Carcano di Setificio collabora mettendo a disposizione l’esperienza dei suoi docenti e i suoi laboratori.

Federico Colombo, Presidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, ha dichiarato “Oggi più che mai la formazione diventa strategica e fondamentale. Dobbiamo reagire in maniera repentina per poter dare la possibilità alle aziende di avere personale formato che soddisfi le proprie esigenze. Bisogna evitare che il processo di ricerca del personale sottragga risorse ad aziende limitrofe o ai concorrenti, in quanto questo è dannoso per tutti”.

Il primo corso, gratuito e a numero chiuso, parte il 20 aprile 2022 e ha lo scopo di formare Operatori di tintura. 120 ore, di cui 80 di lezione in aula e 40 in laboratorio, a cui si aggiunge una visita aziendale in una realtà d’eccellenza del territorio. Le lezioni si terranno presso Enfapi Como, Sede di Lurate Caccivio; i laboratori saranno organizzati negli spazi dell’Istituto Paolo Carcano di Setificio.

L’approccio didattico sarà di tipo pratico/esperienziale/laboratoriale, in modo da portare fin da subito i partecipanti a contatto con gli aspetti operativi dei vari ruoli oggetto del corso. Di volta in volta, con approccio induttivo, si procederà a fornire ai corsisti le conoscenze tecniche necessarie per apprendere appieno quanto sperimentato. Oltre al primo corso, il Gruppo Filiera Tessile ha in programma di lanciare ulteriori attività di formazione destinate alle altre tipologie produttive presenti nella filiera (tessitura, stampa, …)