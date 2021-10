Croce Rossa Lomazzo, nuovo corso di manovre salvavita pediatriche. Ecco quando

Finalmente si può riprendere la formazione in presenza.

Il Gruppo Formazione di CRI LOMAZZO propone un nuovo corso di manovre salvavita pediatriche per sabato 6 novembre dalle ore 15 alle ore 18, nella sala formazione del comitato.

Tre ore dedicate a quei temi che i neo-genitori o chiunque debba occuparsi di bambini dovrebbe sapere.

Sarà insegnato come intervenire correttamente in situazioni di emergenza, con semplici manovre che possono fare la differenza.

È un incontro aperto a tutti! Genitori, nonni, babysitter, educatori, insegnati…

Si tratta di un evento a pagamento dove, a seguito di una breve parte teorica, verrà dato ampio spazio alle domande di tutti e alla pratica, suddivisi in piccoli gruppetti e nel rispetto delle norme di contagio anti COVID-19.

L’evento ha un costo di 40€ a persona, da saldare in loco in contanti oppure in anticipo tramite bonifico.

Evento a numero chiuso; iscrizione obbligatoria.

Per adesioni, è disponibile un form su www.crilomazzo.org

Per informazioni è possibile mandare una email a corsi@crilomazzo.org