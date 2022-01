Corso di video dance dedicato ai 40 anni di Thriller, il capolavoro firmato Michael Jackson

Dopo il video realizzato l'anno scorso per la festa delle donne, Girls just wanna have fun and more, Laura Terenzio ha deciso di creare un intero corso di Video Dance. La struttura è quella di un corso di danza di dieci lezioni, dedicato ad adulti dai 25 anni in su. L'occasione è data dai quarant'anni dell'album "Thriller di Michael Jackson": il corso porterà alla realizzazione di una coreografia che sarà una sorta di “medley”, con spezzoni tratti dai brani e reinterpretazione dei balletti o delle scene da parte dei partecipanti.

PARTNER

Arci Xanadù Spazio Gloria (luogo di svolgimento del corso e proiezione video finale)

Denise Guzzo (costumista)

Associazione Millennium82 (riprese video/foto e post produzione)

MUA Sofia Biancucci ( truccatrice per registrazione video di “Thriller”

Eleonora Simonetti (coreografa)

EVENTI COLLEGATI:

Il lancio del video finale avverrà durante la stagione cinematografica estiva 2022, alla fine del mese di luglio o all'inizio del mese di settembre, con la proiezione del video in apertura di uno dei film della rassegna.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti (con un massimo di 18), in possesso del Green pass e con tessera Arci: chi non fosse in possesso di quest'ultima potrà sottoscriverla all'inizio del corso. Le lezioni si terranno di domenica pomeriggio, con orari e date da confermare in base alla disponibilità dello Spazio Gloria; quelle ipotizzate al momento sono le seguenti: domenica 19/02/22- 26/02/22- 13/03/22- 27/03/22- 10/04/22- 24/04/22-domenica 08/05/22- 22/05/22 dalle 14.30 alle 15.30 Qui di seguito il link alla presentazione del corso.