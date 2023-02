A Como un nuovo corso di degustazione di primo livello

L’associazione Go Wine organizza a Como presso Casa Don Guanella (in via Tommaso Grossi, 18) un nuovo corso di degustazione base dedicato alla conoscenza e alla degustazione del vino.

A partire dal 15 marzo 2023 fino al 5 aprile 2023 per quattro mercoledì di seguito alle ore 20.30 si terrà il Corso di degustazione di primo livello, un corso di avvicinamento al vino che si articolerà in 4 serate che si propone di sviluppare il rapporto tra vitigno-vite-territorio, con un messaggio di carattere divulgativo che possa fornire nozioni utili anche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di vino.

Nel corso di ogni appuntamento si potranno degustare 4/5 tipologie di vini a seconda del tema trattato: protagonisti delle serate vini bianchi, vini rossi, grandi rossi italiani e vini da meditazione.

Il costo di partecipazione è di euro 140,00 e comprende le degustazioni, le lezioni, le dispense teoriche, l’iscrizione all’Associazione Go Wine per tutto il 2023, la guida “Cantine d’Italia” e 6 bicchieri da degustazione mod. Carrè.

Il programma del corso di degustazione:

Prima serata: mercoledì 15 marzo 2023 – ore 20.30

Introduzione alla degustazione

Seconda serata: mercoledì 22 marzo 2023 – ore 20.30

Il rapporto vitigno–vino–territorio; vini bianchi

Terza serata: mercoledì 29 marzo 2023 – ore 20.30

Il lavoro in vigna; vini rossi

Quarta serata: mercoledì 5 aprile 2023 – ore 20.30

Il lavoro in cantina; grandi rossi italiani

Per informazioni e iscrizioni

Associazione Go Wine – Ufficio Corsi – tel. 0173 364631 - ufficio.corsi@gowinet.it - www.gowinet.it