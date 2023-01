Cernobbio Music Camp, al via le iscrizioni

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2023 sono aperte le candidature al Cernobbio Music Campus, un percorso formativo gratuito presso Villa Bernasconi di empowerment e sviluppo di conoscenze per entrare a far parte dell’industria musicale.

Il percorso formativo “Cernobbio Music Campus” è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e 34 anni che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia, cui piacerebbe intraprendere una carriera nell’ambito del Music Business. Si svolgerà da febbraio a giugno 2023.

Per partecipare è necessario presentare la candidatura attraverso l’application form dedicato (clicca QUI), compilando tutti i campi obbligatori. I posti sono limitati, pertanto la conferma di partecipazione ai selezionati avverrà tramite email il giorno 13 febbraio.

Le lezioni potranno svolgersi nella fascia oraria 16:00-20:00 durante la settimana, mentre il sabato dalle 9:00 alle 18:00. Le lezioni possono subire delle variazioni a livello di date e orari durante l’erogazione del programma, previa comunicazione in anticipo. Per la buona riuscita del corso è fondamentale frequentare almeno l’80% delle lezioni. A chi si impegnerà nel rispettare questa soglia di partecipazione verrà consegnato un certificato di partecipazione, la possibilità di partecipare a Linecheck 2023 (il festival di riferimento per la music industry italiana) e la lettera di raccomandazione di un docente del percorso formativo.

A Giugno 2023 come conclusione del percorso formativo, gli studenti parteciperanno ad attività di co-progettazione di un evento culturale e creativo a Villa Bernasconi. L’evento, creato ad hoc per i cittadini e realizzato in uno dei luoghi culturali simbolo della città di Cernobbio, avrà l’obiettivo di rendere i partecipanti protagonisti e artefici di un momento unico. Infine, a Luglio 2023 il prototipo dell’evento realizzato verrà presentato a BASE Milano, centro culturale polifunzionale che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese e tecnologia nel cuore di zona Tortona.

Si tratta di un progetto di Music Innovation Hub, Comune di Cernobbio e Associazione Mediterraneo Sicilia Europa, con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani SMART.

INFO E CANDIDATURE QUI

Programma

1° modulo – Music Business

25 Febbraio | 10:00-18:00, Kick-off generale e ice-breaking activities

4 Marzo | 09:00-18:00, Approfondimento attori ecosistema musicale

7 Marzo | 16:00-19:00, Editoria (diritto d’autore, diritti connessi, contratto di edizione)

16 Marzo | 16:00-19:00, Discografia (cenni storici, evoluzione, contratti discografici)

21 Marzo | 16:00-19:00, Management (il ruolo del manager all’interno di un progetto artistico)

30 Marzo | 16:00-19:00, Live (come organizzare un evento? come bookare una band?)

1 Aprile | 14:00-18:00, Innovazione (nuove tecnologie ed ecosistemi all’interno del settore)

2° modulo – Workshop Musicali

15 Aprile | 09:00-18:00, Percussion Lab, teoria e pratica delle percussioni

22 Aprile | 09:00-18:00, Chorus Lab, teoria e pratica dei cori

29 Aprile | 09:00-18:00, Writing session, come scrivere una canzone?

6 Maggio | 09:00-18:00, Writing session, lezioni di co-scrittura

3° modulo – Organizzazione di eventi (learning by doing)

9 Maggio | 16:00-19:00, Come si organizza un evento? scrittura progetto e management

16 Maggio | 16:00-19:00, Brainstorming e proposte contenuti, avvio produzione

23 Maggio | 16:00-19:00, Comunicazione e marketing

27 Maggio | 09:00-18:00, Recap evento finale

Tra i professionisti coinvolti in Cernobbio Music Campus: Dino Lupelli (General Manager, MIH/Linecheck Music Meeting and Festival), Christoph Storbeck (Head of Conference, Linecheck), Anna Zò (Operations Manager MIH/Linecheck), Claudia Taibez (Responsabile area Cultura Comune di Cernobbio), Sarah Parisio (Project Manager MIH), Germano Centorbi (Direttore Artistico, Linecheck).