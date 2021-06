Wow, Frah Quintale sold-out a Villa Olmo

Il Festival Como Città della Musica debutterà mercoledì 30 giugno con il balletto Pièces Courtes, prima assoluta in Italia. Con Villa Olmo protagonista dell'estate comasca, trova nuova diginità anche il Wow, con un ricco cartellone di concerti che stanno avvicinandosi al tutto esaurito. Primo sold-out delle tre serate live è quello realizzato da Frah Quintale, ospite delle kermesse rock sabato 17 luglio. Un successo che premia gli sforzi degli organizzatori che hanno creduto nella forza di un ricco cartellone dedicato ai più giovani

Dopo aver illuminato per 4 anni — dal 2015 al 2018 — le estati dei giardini del Tempio Voltiano di Como, quest’anno il Wow Music Festival, grazie alla produzione di MyNina spettacoli, si terrà durante le serate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio nel meraviglioso scenario del parco di Villa Olmo a Como,

Il programma

Gli ospiti che compongono la line up sono stati scelti seguendo un preciso criterio artistico, che va da nomi affermati alle nuove scoperte: tutti gli artisti sono italiani, sono tra quelli maggiormente richiesti nei grandi festival e dominano le classifiche. Un importante spazio è dato inoltre ad artisti locali ed emergenti della scena nazionale. Quest’anno, per la prima volta, il festival sarà a pagamento e proporrà un cartellone ricco per ogni serata.

venerdì 16 luglio

Margherita Vicario

Selton

Five Quarters

€ 20+d.p.

sabato 17 luglio (sold-out)

Frah Quintale

Cecilia

Summit

€ 25+d.p.

domenica 18 luglio

Francesca Michielin

HU

Cheriach Re

€ 25+d.p.

Biglietti disponibili a breve su TicketOne e sul sito del Teatro Sociale di Como