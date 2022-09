Sul lago di Como arriva la Whisky Week, ecco dove e quando

Una settimana sul lago di Como, accompagnata dai migliori assaggi di whisky provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia. Dopo il successo dell’edizione 2021, il team di Whisky Club Italia organizza a Como il terzo di una serie di incontri itineranti che toccheranno nei prossimi mesi le tantissime città italiane in cui si annidano appassionati di distillato.

Ritorna la Whisky Week: ad ottobre il festival approda quindi sul lago di Como. Il nome Whisky Week non nasconde nulla. Durante la seconda settimana di ottobre una serie di eventi Whisky Fuori Villa coinvolgerà i principali centri lariani dell’accoglienza come bar, ristoranti e hotel. Il ricco evento finale Whisky in Villa si terrà domenica 9 ottobre in centro a Como, presso la meravigliosa Villa Geno.

Tanto relax, un po’ di miscelazione e qualche sorpresa. Dimentichiamo l’affollamento dei saloni fieristici; gli ampi spazi della Villa e del suo giardino, renderanno l’evento sicuro e family friendly.



Programma

Villa Geno

Viale Geno, 12 – Como

domenica 9 ottobre – dalle 12 alle 22

Il biglietto include

– Accesso

– Bicchiere con tasca porta bicchiere

– 50 wToken

Wtoken

I wtoken potranno essere utilizzati per l’acquisto di cibo, di cocktail, o per gli assaggi in abbinamento. I dram vengono serviti nella dose di 2cl, con un costo a partire da 2 wtoken. 1 wtoken ha il valore di 1€.