Welcome to Cernobbio, tutti gli eventi in programma

Numerosi gli eventi in programma per il calendario “Welcome to Cernobbio”, edizione speciale “In prossimit’Arte”, che proseguono per tutto il mese di agosto, oltre ad alcuni appuntamenti extra.

All’Osteria del Beuc e al Ristorante Pizzeria Della Torre, rispettivamente ogni mercoledì e venerdì, musica dal vivo per la rassegna “Note e Sapori”; appuntamento all’aperto invece per sabato 22 agosto con il Jane Jeresa Trio in Piazza Belinzaghi, a partire dalle ore 21:00 (evento organizzato da Associazione Turismo e Commercio Cernobbio e Music for Green Events; prenotazioni consigliate, 345 439 3966, info@musicforgreen.it).

Proseguono anche le serate a Villa Bernasconi per “La Grande Musica a Cernobbio”, curate dalla Fondazione La Società dei Concerti. Lunedì 24 e 31 agosto, due appuntamenti rispettivamente con Giulia Rimonda (violino) e Ilaria Cavalleri (pianoforte); Alberto Serrapiglio (clarinetto) e Stefania Mormone (pianoforte). Posto unico € 10, prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it.

Il Museo di Villa Bernasconi è aperto dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 18:00. Prenotazione obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu; costo di ingresso € 5,00, previste diverse gratuità. Ogni sabato fino al 5 settembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, nel giardino della villa un laboratorio artistico per bambini, accompagnati dai genitori, a cura dell’Atelier Sinestesie di Rosanna Pressato: accompagnati da musiche evocative, i bimbi saranno invitati a realizzare delle piccole opere d’arte partendo dall’immaginario del volo delle farfalle (costo per coppia € 25; info e prenotazioni: ros.pressato@gmail.com, 338 748 0237).

Tutti i fine settimana, sabato alle ore 11:00 e domenica alle ore 15:30 fino alla fine del mese, visite guidate al Parco di Villa Erba a cura dell’Ass. Mondo Turistico di Como (prenotazioni: Fiorella, 348 511 4649). Un giardino secolare, parte della rete dei Grandi Giardini Italiani, raramente aperto al pubblico in una veste così esclusiva: vista l’impossibilità di organizzare eventi a causa dell’attuale emergenza sanitaria, lo spazio è completamente accessibile e visibile in tutta la sua ampiezza.

Prosegue anche l’apertura straordinaria del parco dell’ex Galoppatoio di Villa Erba, grazie a Circolo della Vela Cernobbio e ASD Cernobbio 2010 (tutti i giorni, 8:30-19:00, ingresso libero), presso il quale è possibile partecipare su prenotazione a varie attività sportive, come lezioni di yoga, qi gong, corsi di vela…

Sempre accessibile è anche il Giardino della Valle, suggestivo parco botanico ricavato dove un tempo sorgeva una discarica abusiva.

Per una visita inedita di Cernobbio, si consiglia di scaricare la nuova applicazione per smartphone “Cernobbio Tales”, attraverso la quale è possibile scoprire la città attraverso le storie degli abitanti. Da poco disponibili quattro ulteriori video per un’esperienza ancora più ricca e divertente.



Ulteriori informazioni relative a Cernobbio reperibili contattando l’Info Point “smart”, dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 17:00 (infopoint@comune.cernobbio.co.it / 347 881 8532); pagine Facebook e Instagram “Cernobbio Città”. Il programma completo degli eventi è disponibile sui canali social e sul sito www.comune.cernobbio.co.it.