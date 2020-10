Festa della carbonara e del cacio pepe: un weekend per veri golosi a pochi chilometri da Como

Per i veri golosi, vale la pena di prendere la macchina e andare a Varedo (provincia di Monza e Brianza), a poco più di 30km da Como. Villa Bagatti (in via Vittorio Emanuele II) ospiterà, infatti, la quarta edizione del Festival della Carbonara vs Cacio e Pepe.

Un vero e proprio omaggio alla cucina romana: un fine settimana di "guerra" del buon gusto con il Festival del cacio e pepe e della carbonara. Ma oltre a questi due piatti che si contendono il podio del gusto, potrete mangiare anche un'ottima amatriciana, salsiccia e broccoletti, carciofo alla Giudia, porchetta di Ariccia, verdure cotte, trippa alla romana, arrosticini alla brace, patate fritte, salsiccia e molte altre leccornie.

Dal 9 all'11 ottobre, infatti, Villa Bagatti si trasformerà in una grande cucina con i sapori della tradizione culinaria della capitale nella quarta edizione del "Cacio e Pepe vs Carbonara Festival".

I commensali vivranno questa esperienza culinaria nel rispetto delle normative ministeriali anti Covid-19. Per l'accesso all'area dell'evento (dove sarà effettuato il controllo della temperatura corporea e dove saranno presenti gel igienizzante, apposita segnaletica, materiali sanitario e personale qualificato) è richiesta la mascherina, che sarà obbligatoria anche per raggiungere bagni, zone comuni e punti in cui non è possibile mantenere il distanziamento minimo interpersonale di 1 metro. In ogni caso, l'ingresso è sempre gratuito fino ad esaurimento posti.



PRENOTAZIONI PER SERVIZIO RISTORAZIONE: Non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti, l'organizzazione consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

L'ingresso è gratuito.

Per informazioni inviare un'email a info@viaaudio.it