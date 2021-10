Villa Carlotta, visita guidata al magico giardino autunnale

Un evento adulti e bambini quello previsto a Villa Carlotta domenica 31 ottobre alle 15.30. Si tratta di una camminata guidata nel parco, illuminato dai colori dell'autunno. Un esperto di botanica vi aiuterà a capire questo incanto della natura. Bambini e adulti saranno poi coinvolti in un laboratorio creativo per la realizzazione di una ghirlanda di carta e foglie, ricordo dell’esperienza vissuta fra i meravigliosi colori autunnali. Ma se per questa domenica avevate già preso impegni ricordatevi che il giardino autunnale della villa sarà visitabile fino al 7 novembre. Per la passaggiata guidata è necessaria la prenotazione a questo link.

La magia d'autunno a Villa Carlotta

Le piante, sofisticati organismi in equilibrio con il mutare delle stagioni, in queste settimane percepiscono l’abbassarsi delle temperature e il diminuire delle ore di luce, rallentando la produzione di clorofilla, responsabile durante la bella stagione della colorazione verde delle foglie.



Cominciano così a mostrarsi le calde sfumature autunnali: giallo, arancione e rosso sono le incantevoli tinte che rivestono le chiome di molte piante del parco di Villa Carlotta in questo magico periodo dell'anno

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...