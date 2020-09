Via Borgovico, scatta la prima chiusura sperimentale nel week-end

Il primo weekend di pedonalizzazione di via Borgovico vecchia è arrivato. La strada - ritenuta la piccola Brera di Como - verrà chiusa da piazzale Santa Teresa a via Tokamachi nelle serate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 Settembre dalle ore 19 alle ore 24. La strada sarà scenario di una serie di appuntamenti organizzati grazie all'impegno dell'associazione Borgovico Street e di Confesercenti Como.

La pedonalizzazione di via Borgovico vecchia per queste tre serate consecutive è volao a far conoscere la zona consentendo di apprezzarne le peculiarità storiche-artistiche, le proposte gastronomiche e le attività che la popolano rendendola unica.

"Non si è voluto fare un intrattenimento che tenesse le persone sulla strada - hanno commentat0 le due associazioni promotrici dell'iniziativa insieme all'assessore al Commercio del Comune di Como - ma piccole proposte per una conoscenza più intima e autentica: per cogliere il lato pittorico del vecchio Borgo, nella giornata di sabato, sono stati invitati degli artisti selezionati per ritrarre gli scorci pittoreschi della via. Al termine della giornata ci sarà una mostra e una giuria, presieduta da Sergio Gaddi, decreterà i vincitori".