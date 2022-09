Alserio, al via la Sagra dei sapori della Montagna: la prima mangiata d'autunno

Continua la stagione delle sagre nel Comasco. Con le prime piogge e qualche grado in meno, torna vivace l'appetito. E, diciamolo, aumenta anche la golosità nei confronti di piatti più corposi, come i primi tipici delle zone di montagna, ricchi di energia e molto saporiti. Da non perdere, questo fine settimana, la sagra dei Sapori della Montagna di Alserio, organizzata dalla Pro-Loco. Domenica 25 settembre a Alserio ci sarà la sagra della Montagna con pizzoccheri e tante altre specialità che ci accompagneranno nei sapori dell’autunno. La sagra si svolgerà nella struttura polivalente di via Giovanni XXII a Alserio. La cucina apre alle ore 12. La prenotazione è gradita a questo numero 392 0076871.

Tempo permettendo, dopo essersi riempiti lo stomaco alla Sagra dei Sapori della Montagna, per digerire, nulla di meglio che una bella camminata intorno al lago d'Alserio, e, ci fanno sapere sempre dall'organizzazione, domenica 25 ci sarà anche il mercatino dell'antiquariato, vicino alla bibiloteca comunale, a soli 100 metri da dove sarà organizzata la sagra.