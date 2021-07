Il museo delle Illusioni: un'idea per una gita fuori Como in caso di brutto tempo

Un pò come Alice nel paese delle meraviglie: ecco come arrivarci da Como

Il tempo in questi giorni è incerto e i temporali arrivano senza troppo preavviso. In attesa che gli esperti del meteo ci diano indicazioni per il fine settimana, mettiamo le mani avanti consigliandovi una gita fuori porta a Milano per visitare il Museo delle Illusioni. È molto facile raggiungerlo da Como anche in treno perchè si trova in via Settembrini 11 a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano.

Cos'è il Museo delle Illusioni?

È un museo interattivo capace di mettere alla prova la propria la mente e perfetto da visitare in famiglia o con gli amici. Ogni stanza ha un'illusione tutta da vivere: ci si rimpicciolisce, si diventa dei giganti, si ruota su di sé, si vede la propria testa deposta su un vassoio, ci si cimenta nelle illusioni ottiche. Vivendo così in Lombardia un'esperienza che, prima, poteva essere prenotata in 33 città da Dubai a New York.

Il Museo dele Illusioni è aperto 7 giorni su 7, dale 10.00 alle 20.00. Il biglietto costa 18 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini tra 5 e 15 anni. Fino a 5 anni l'ingresso è gratis, ed è possibile acquistare biglietti famiglia a 45 euro (2 adulti + 2 bambini). Quanto ci vuole per visitarlo? Un'ora. Ed è esattamente 60 minuti la durata della visita, perché sono 60 i minuti limite in cui ci si può cimentare coi giochi illusori senza stressarsi.