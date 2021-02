Lago di Como, Villa Carlotta: cammei e visite guidate nel weekend

Questo fine settimana saranno due le iniziative a Villa Carlotta: la prima online alla scoperta della collezioni dei cammei. L’altra sarà una apertura straordinaria il 27 e il 28 febbraio alla scoperta del Giardino Botanico di Villa Carlotta.

Orari: 11:30, 14:30 e 16:00.

PER PRENOTAIZONI: 348.5114649

L'ingresso è consentito SOLO CON VISITE GUIDATE, della durata di circa 90 minuti.

Costo ingresso: 10 euro a persona.

UN PICCOLO MUSEO PORTATILE A VILLA CARLOTTA: I CAMMEI

27 febbraio 2021 — ore: 15.00

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 19 febbraio alle ore 16.00.

Sabato ci sarà l’opportunità di conoscere una delle collezioni d’arte più suggestive e insolite di Villa Carlotta: 400 piccoli cammei, raffinanti souvenir, tra i più ambiti dai viaggiatori del Grand Tour. La raccolta fu realizzata a Roma intorno al 1820 dall'incisore Giovanni Liberotti. I Cammei riproducono preziosi capolavori di musei e collezioni d’arte e i principali monumenti di interesse archeologico e architettonico della penisola italiana e delle più note città europee. Un vero e proprio tesoro in cui spiccano alcune riproduzioni dei capolavori di Villa Carlotta, a testimonianza della fama che la raccolta d'arte della Villa aveva acquisito già all’epoca.

VILLA CARLOTTA TREMEZZINA LAGO DI COMO: FINO AL 13 MARZO 2021 GLI EVENTI SETTIMANALI (ONLINE)



LA PRINCIPESSA CARLOTTA E DEL DUCA GIORGIO II

6 marzo 2021 — ore: 15.00

La principessa Carlotta e il Duca Giorgio II di Sassonia Meiningen si unirono in matrimonio nel 1850 e come dono di nozze ricevettero la Villa. Potrete approfondire la storia degli ultimi proprietari della villa, in un interessante confronto fra ieri e oggi.

ARIA DI PRIMAVERA! Fiori e fioriture a Villa Carlotta

13 marzo 2021 — ore: 15.00

Azalee, rododendri, camelie: queste piante attraggono visitatori da tutto il mondo, colori sgargianti, nettare, profumi soavi: perché tutto ciò? Scopriremo i fiori più belli e li ricreeremo con la carta.

Per iscriversi: : www.villacarlotta.it - sezione eventi

Il calendario completo fino a MARZO 2021 è visibile su www.villacarlotta.it