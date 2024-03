5 cose da fare a Como e dintorni nell'ultimo weekend d'inverno

Trezo fine settimana di marzo con il meteo che promette belle giornate dal clima primaverile. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo ultimo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

Gli incontri con gli autori per le presentazioni dei nuovi lavori alla libreria Ubik di Como, proseguono con un marzo molto intenso. Il cliente di Riguardo, romanzo di Gianpaolo Simi, sarà presentato venerdì 15 marzo, alle 18 Quando faceva il giornalista, Dario Corbo cercava solo la verità che sarebbe piaciuta ai suoi lettori. Da quando non ha più un giornale, ha scoperto molte verità che non gli sono piaciute affatto. Per questo non ne vuol sapere di collaborare con i carabinieri nell'indagine che la ex moglie Giulia aveva intrapreso a costo della vita. Continua

Sabato 16 marzo ore 10 e ore 14.30 e domenica 24 marzo ore 10 passeggiate guidata. Marzo è il mese delle magnolie e delle camelie. Villa Pizzo propone delle passeggiate attraverso il suo grande parco di 12 ettari, e gli interni, finemente arredati come un tempo. Un viaggio alla scoperta della storia di una delle dimore storiche più antiche del Lago di Como, tra aneddoti di famiglia, riferimento storici e pillole botaniche. Continua

3 . Natura segreta

La mostra illustra con installazioni e opere su tela, papiro e piccole sculture in plexiglas, il rapporto tra la bellezza della Natura e il significato dei numeri.

Per questo omaggio l'artista Giorgio Piccaia utilizza i numeri della Sequenza di Fibonacci. La sequenza, il cui rapporto tra due numeri consecutivi tende alla proporzione divina, è la via iniziatica per il suo lavoro. “La matematica è l’alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo - diceva Galileo Galilei - La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi, io dico l’Universo, ma non si può intender se prima non s’impara a intender la lingua e conoscere i caratteri in cui è scritto. Continua

4 . Fabio Calvetti

Fabio Calvetti, esponente della Nuova Figurazione Italiana, è stato definito l’artista dei silenzi dell’anima. sarà in mostra dal 24 febbraio allo Spazio Arte di Lugano. "Le sue opere - scrive -Giovanni Faccenda -sono rappresentazioni sceniche di un momento di introspezione; ci ritroviamo, così, di fronte ad un palcoscenico, dove attori sono un personaggio ma anche l’assenza dello stesso, calati in un’atmosfera immobile, in un momento di vita sospeso. Le figure femminili o le sedute vuote sono in attesa, vorremmo credere di qualcuno, ma fors’anche di qualcosa non accora accaduto" Continua

5 . Libri e Vini Popolare

Un ricco programma di eventi davvero articolati all'Enoteca Polare di Cantù, Circolo Arci Terra e Libertà. Sabato 16 la presentazione del libro "Non è mai stato merito nostro" “Non è mai stato merito nostro” è una raccolta di storie, di vite dei ragazzi che Samuele Viganò ha potuto conoscere nel suo ruolo prima di educatore e poi di insegnante in un istituto superiore. Domenica 17 Degustazione con Azienda agricola Case Vecchie L'azienda agricola Case Vecchie è situata sulle Colline Moreniche tra Monzambano e Castellaro Lagusello. Continua