5 appuntamenti da non perdere a Como nel lungo weekend di Carnevale

Secondo fine settimana di febbraio con il meteo che minaccia però molta (attesa) pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo lungo weekend di Carnevale con le scuole chiuse lunedì e martedì. Ricordiamo che la sfilato di Cantù è stata annullata. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como sino a martedì.

1 . Geo Poletti

La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli “anonimi” e gli artisti considerati “minori”, ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall’amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento.. Continua

Doppio appuntamento con la comicità venerdì 9 e sabato 10 febbraio al Teatro San Tedoro di Cantù. Il nuovo spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia è uno show musicale in cui convivono intelligenza artificiale e idiozia naturale, realtà virtuale e massaggi romantici, viaggi nel tempo e loop station, autotune e canzoni medievali. Tra vecchi successi e nuove hit, uno spettacolo dove Ruggero si conferma l’unico artista che riesce ad essere il Product Placement di se stesso. Continua

3 . Slow Lake Como

Continuano gli appuntamenti in Spina Verde per andare alla scoperta del Parco Regionale anche in questa suggestiva stagione, che ci regala colori e paesaggi particolari e ricchi di fascino. Sabato 10 febbraio, tour serale al Castel Baradello. Nel buio della notte, pile alla mano, attraversiamo i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago. Continua

4 . Carnevale di Schignano

Domenica 4 febbraio va in scena la “prima” della sfilata, solitamente dedicata ai più piccoli. Una sfilata in cui oltre alle maschere tradizionali si rincorrono mascherine di ogni tipo, accompagnate da divertenti piccoli carri allegorici che ogni anno vengono improvvisati proprio per divertire i più giovani. Sabato 10 febbraio il Carnevale di Schignano fa le prove generali e strizza l’occhio a turisti, curiosi, appassionati di fotografia. Il corteo che solitamente scatta alle ore 14 dalla piazza principale di San Giovanni è l’antipasto della grande festa del martedì grasso, dove i festeggiamenti si prolungano per tutto il pomeriggio. Continua

Febbraio: mese dell’amore, del carnevale, dei primi risvegli del giardino. Per celebrare le ricorrenze del mese e per iniziare ad osservare le primissime timide fioriture, il febbraio di Villa Pizzo è ricco di appuntamenti, per grandi e piccini. Protagonista del mese , a proposito di fioriture, è sicuramente l’Edgeworthia chrysantha, chiamata anche arbusto della carta, che proprio nel mese di febbraio offre il meglio di sé, con i suoi fiori giallo paglierino e il suo profumo intenso, che si propaga per tutto il giardino. E poi c’è il Carnevale, che la villa cernobbiese vuole festeggiare con i bambini e le loro famiglie nel corso di una visita guidata “speciale” in maschera, tra ruvide cortecce di alberi centenari e profumate foglie di limoncina.. Continua