5 appuntamenti da non perdere nel primo weekend d'estate a Como

Primo fine settimana d'estate con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere più nuvole che sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo giorni che ci accompagnano all'estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Co Vegan

La cultura vegana sta trovando sempre più spazio anche a Como. Grazie a nuovi ristoranti, come ad esempio Vegami, e grazie a iniziative tese a sviluppare la conoscenza di un'alternativa alimentare spesso piena di pregiudizi. Non si tratta solo di nutrirsi con alimenti sani ma di farlo per contribuire al benessere di tutti evitando, naturalmente, qualsiasi cibo di derivazione animale. Ben sapendo quando gli allevamenti di origine intensiva, come ha ben raccontato il documentario Food for profit, così come le coltivazioni, quindi attenzione alla provenienza di ogni cibo, siano dannosi per l'uomo e l'ambiente. Dunque Co Vegan, che ritorna quest'anno con un'edizione rinnovata e ampliata in una nuova sede, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia, dal 21 al 23 giugno,racconta tutto questo con una tre giorni di appuntamenti davvero imperdibili. Continua

2 . Castle on Air

ÈAnnalisa la prima artista della decima edizione di Castle On Air 2024. La decima edizione di Castle On Air sarà inaugurata da una delle artiste più amate e talentuose del panorama musicale italiano. Il 21 giugno 2024 Annalisa andrà in scena nella splendida cornice di Castelgrande, la caratteristica location nel cuore di Bellinzona. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, Annalisa ha conquistato il cuore di milioni di fan. Nel 2023 la cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Contina

3 . Materia di Guerra

Venerdì 7 giugno, alle 18, allo spazio di Ex-Tintostamperia a Como inaugura l'incontro collettivo di artisti le cui sensibilità si sono riunite generando una mostra. Un evento scaturito dalla necessità di confrontarsi e attivare una riflessione circa il momento storico che vede tristemente il moltiplicarsi di conflitti, guerre ed embarghi, aumentato del 40% dal 2020 secondo i dati del ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project. Oltre a Gaza in Palestina e alla situazione in Ucraina, i conflitti raggiungono particolare violenza anche in territori meno citati dai mass media, ma la cui condizione è altrettanto preoccupante: Myanmar, Siria, Messico, Nigeria, Sudan per citarne alcuni. Gli aspetti complessi determinati dai conflitti interessano la comunicazione, che spesso risulta condizionata ed oscurata nella cronaca. Continua

4 . Buskers Festival