5 appuntamenti da non perdere nell'ultimo weekend di primavera a Como

Ultimo fine settimana di primavera con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere un po' di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo giorni che ci accompagnano all'estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Festate

Una piazza nasce quando le strade si intrecciano. Festate sin dalla prima edizione è crocevia di musiche, culture e persone. Senza piazza non ci sarebbe Festate. Perché Festate, che ha nell’incontro la sua cifra, ha prefigurato il mondo multietnico che negli anni sarebbe diventato realtà. Ma lo ha fatto con spirito di scoperta, stupore per la meraviglia e accoglienza dell’alterità. Uno spirito che un tempo si sarebbe definito “cosmopolita” ovvero, dal greco, “cittadino del mondo”. Una delle parole più belle che la nostra lingua madre ha saputo produrre e che purtroppo è ormai stata cancellata dal lessico dell’insicurezza. Ecco che allora Festate diventa occasione per risfoderarla e farla di nuovo propria, almeno il tempo di una due giorni ricca di note, sapori e profumi del mondo. Continua

2 . Materia di Guerra

Venerdì 7 giugno, alle 18, allo spazio di Ex-Tintostamperia a Como inaugura l'incontro collettivo di artisti le cui sensibilità si sono riunite generando una mostra. Un evento scaturito dalla necessità di confrontarsi e attivare una riflessione circa il momento storico che vede tristemente il moltiplicarsi di conflitti, guerre ed embarghi, aumentato del 40% dal 2020 secondo i dati del ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project. Oltre a Gaza in Palestina e alla situazione in Ucraina, i conflitti raggiungono particolare violenza anche in territori meno citati dai mass media, ma la cui condizione è altrettanto preoccupante: Myanmar, Siria, Messico, Nigeria, Sudan per citarne alcuni. Gli aspetti complessi determinati dai conflitti interessano la comunicazione, che spesso risulta condizionata ed oscurata nella cronaca. Continua

3 . Parolario

L’Associazione culturale Parolario dedica al tema della FOLLIA il Festival letterario Parolario 2024, giunto alla XXIV edizione. Da venerdì 14 a lunedì 17 giugno a Cernobbio, la FOLLIA sarà dunque oggetto di presentazioni librarie, incontri, dibattiti, visite che ne approfondiranno gli aspetti medico-psichiatrici, psicoanalitici, sociali e, soprattutto, i risvolti letterari, poetici, filosofici, artistici, tecnologici. Fin dai tempi di Aristotele, infatti, si dice che genio e follia abbiano molto in comune, o che addirittura si confondano. Dopotutto, cos’è il processo creativo, se non il frutto di una deviazione assolutamente personale dai canoni di pensiero, dalle consuetudini di interpretazione della realtà, dai paradigmi di azione? Certo è che, anche in questa edizione, Parolario rimarrà fedele alla sua missione: promuovere il libro e la lettura, divulgare informazioni e opinioni, raccontare storie, fornire spunti di riflessione, il tutto all’insegna del piacere di incontrarsi e di intrattenere con intelligenza. Continua

4. Cinema al Grumello “Cultura Grumello 2024” si arricchisce di una nuova rassegna: “Villa del Grumello. Cinema”, tre domeniche dedicate alla settima arte esplorando, attraverso lo schermo, il tema del Limite inteso come attraversamento, contaminazione/ricomposizione e tensione tra opposti: tra visibile e invisibile, tra un dentro e un fuori, tra appartenenza ed esclusione, tra aperture e chiusure, tra protezione e minaccia, tra omologazione e ribellione. A giugno, per tre domeniche consecutive (9, 16 e 23) l’incantevole giardino del cedro della Villa si apre alla città e si trasforma in un’arena estiva affacciata sul lago con proiezioni serali di selezionati cortometraggi e lungometraggi provenienti dal circuito festivaliero mondiale, con la curatela di Massimiliano Fierro. La rassegna si completa, inoltre, con laboratori per i più piccoli al mattino e per adulti nel pomeriggio, con tanto di aperitivo da gustare assieme alla proiezione dei cortometraggi, dalle 19,30. Continua

5 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua