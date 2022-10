Ponte di Halloween e Ognissanti, tutti gli eventi da non perdere a Como e dintorni

Dal Brunello all’Amarone; dal Barolo al Sagrantino; dai Passiti allo Sfurzat; dai Bianchi Friulani ai Rosati del Garda; dagli Charmat agli Champenoise e tanto altro ancora. Scopri tutto il gusto del buon vino made in Italy, attraverso le degustazioni proposte dalle cantine presenti nel centro storico della nostra splendida città. Venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 24. Sabato 29 ottobre dalle 11 alle 24. Domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23. Continua.

2 . Halloween a Cernobbio

A Cernobbio c’è una casa che parla: è Villa Bernasconi, museo-casa interattivo dove i visitatori, accolti come ospiti, sono invitati a scoprire numerose storie. È proprio la casa, infatti, a raccontare la sua storia, insieme a quella di Davide Bernasconi e delle Tessiture Seriche omonime, attraverso le #vocidivilla che coinvolgono e incuriosiscono gli ospiti durante la visita. La casa ama non solo le storie ma anche chi le racconta e, per questo motivo, non vede l’ora di accogliere nuovi amici e di far risuonare nelle sue stanze nuove voci, grazie a due iniziative, che coinvolgono tutte le età, ideate in occasione di Halloween. Continua.

3 . Halloween al Sociale

In tema horror, il Teatro Sociale ospita per la serata di Halloween, lunedì 31 ottobre alle ore 20.30, Il gatto nero, racconto-concerto con le musiche di Danilo Comitini, in scena l’attrice Camilla Berardi e il percussionista Gianmaria Tombari. Inolte, tutti i ragazzi Under30 potranno continuare in teatro la serata più paurosa dell’anno. Dopo lo spettacolo, è organizzato in esclusiva per loro l’after party in collaborazione con SeFemm, con dj set a cura di Dj Wilson e drink serviti dal Baretto di Moltrasio. Continua.

4 . Halloween a Villa Pizzo

Ottobre, nel mese dei primi foliage autunnale che colorano il Lago di Como e le sue ville di tinte calde, Villa Pizzo propone quattro appuntamenti, per grandi e piccini, per godere della bellezza autunnale in riva al lago. Un viaggio di oltre seicento anni tra storia e arte, natura e botanica. Domenica 30 ottobre alle 10.00: Caccia al tesoro in maschera. In occasione di Halloween, un evento pensato per le famiglie, alla ricerca del tesoro nascosto nel parco della Villa, tra lugubri indovinelli e macabri indizi. I bambini devono necessariamente essere accompagnati da almeno un adulto durante tutto l’evento. Continua.

5 . Miniartextil

Fino all'8 gennaio torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

Il Teatro Sociale di Como continua la Stagione Notte con il primo appuntamento dedicato alla sostenibilità, filone che il Teatro-AsLiCo sta intraprendendo sotto ogni sua forma, sia ambientale che sociale. Ospite domenica 30 ottobre sarà 2071, una mostra-spettacolo itinerante che la regista Angela Ruozzi, con il contributo della scenografa Eleonora De Leo, propone al pubblico sul tema del surriscaldamento globale, grazie a storytelling e fotografia d’autore.

A piccoli gruppi sarà possibile compiere questo viaggio nel tempo in tre repliche alle ore 11.00, 14.30 e 17.00. Continua.

7 . Canova a Villa Carlotta

In occasione del secondo centenario della morte di Antonio Canova (1757 - 1822), Villa Carlotta celebra l'eredità di uno dei più grandi maestri della scultura di tutti i tempi in grado di trasformare l'idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali diventati popolari e riprodotti in tutto il mondo. Le celebrazioni di questo anno speciale si chiuderanno con la mostra “Canova, novello Fidia”, invitando il pubblico a intraprendere un inedito percorso alla riscoperta dei due autori attraverso il dialogo tra le opere canoviane del museo e alcuni importanti prestiti di reperti archeologici provenienti dai maggiori musei italiani. Continua.

6 . Selvatica

Sosteniamo i locali del territorio”: è questo lo spirito che, fino al prossimo 20 novembre, animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa offre a trattorie e ristoranti aderenti l’occasione di valorizzare il proprio talento e la propria conoscenza del territorio senza limiti al numero di portate a base di ingredienti selvatici e con l’articolazione di uno o più menù, che possono comprendere pietanze realizzate appositamente oppure già presenti nella carta dei locali. Continua.