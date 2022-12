Ponte dell'Immacolata: 5 eventi da non perdere a Como e dintorni

Lungo ponte dell'Immacolata con il meteo che promette tempo variabile con pioggia e sole. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà comunque un weekend dedicato soprattutto al Natale. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma facendo attenzione al blocco degli eventi natalizi a Como e Cernobbio previsti per la giornata di domenica 11 dicembre.

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i visitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città. Continua.

2 . Città dei Balocchi

Da mercoledì 7 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 la città di Cernobbio diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago.

Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porterà nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Il programma definitivo sarà reso noto a breve, tuttavia le attività e le novità più importanti sono già state annunciate anche se non mancheranno altre sorprese prima del debutto. Continua.

3 . Natale a Bellagio

Anche la perla del Lario si prepara al suo Natale. Dal 3 dicembre una kermesse di luci e storie animerà Bellagio Meravigliosa, un evento che coinvolgerà cuori e menti offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di immergersi nelle storie legate alla cultura di Bellagio. Nel centro del Borgo, nel Parco Martiri della Libertà, si accenderà dall’8 dicembre l’installazione luminosa Living Trees, una realizzazione inedita in uno degli spazi pubblici della Perla del Lario, cuore verde tanto amato dai residenti quanto apprezzato dai tantissimi visitatori che passano di qui. La luce, simbolo del Natale, risplenderà nel giardino, ambiente peculiare del Centro Lago e di Bellagio, con un risultato unico che interpreterà al meglio l’originalità del territorio.Continua. 4 . Natale con il Fai Natale sul Lario e sul Ceresio nelle loro ville più belle. Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita infatti a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve. Si parte sabato 3 dicembre a Villa del Balbianello e a Villa Fogazzaro. Continua.