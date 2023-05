5 eventi da non perdere a Como e dintorni per il primo weekend di maggio

Primo weekend di maggio con il meteo che promette sole ma anche qualche pioggia soprattutto domenica. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un lungo fine settimana dedicato alla bellezza, al teatro, alla luce, all'arte e alla musica. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settinana.

Il Festival Bellezze Interiori torna ad aprire i luoghi segreti della città di Como con un ricco programma di eventi di ogni tipo. Il programma musicale si aprirà sabato 6, con l’esibizione del cantautore bresciano Alessandro Sipolo che, accompagnato dalla violoncellista italo-brasiliana Daniela Savoldi, presenterà il meglio delle suo repertorio, già portato in un tour tra Italia e Francia. Il percorso musicale attraverso il cantautorato italiano continuerà con il toscano Stefano Barotti, e il suo repertorio in bilico tra folk e rock con Francesco De Gregori e Steve Earle nel cuore, e con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa, che porteranno le loro sonorità dalle Langhe fino al giardino del Palazzo Vescovile di Como. Continua

Prima edizione di una festa bellissima davanti al lago più bello che ci sia. Como Beer Festival sarà un evento indimenticabile nei famosi “giardini a lago” davanti al Tempio Voltiano. 4 giorni di grande festa, un’esperienza gustativa e sensoriale unica, un’occasione imperdibile per assaporare le opere d’arte brassicola dei mastri birrai del nostro territorio e non solo. Troverete circa 100 birre alla spina in contemporanea, i migliori street food, music corner, aree tavoli, ospiti speciali, eventi per bambini e tanto altro. La cucina avra? un posto di rilievo, dando all’evento una seconda identita? di autentico “street food festival”. Continua