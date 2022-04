5 eventi da non perdere a Como e dintorni durante il ponte del 25 aprile

Proseguono le attività per il pubblico nel parco del Grumello , sia alla domenica sia infrasettimanalmente. L’attenzione in questi primi mesi di apertura 2022 è posta in particolare alle iniziative dedicate al benessere e al miglioramento della qualità della vita. Vis medicatrix naturae è il motto del Grumello scolpito sulla pietra all’ingresso della tenuta. Ad intrecciarsi col potere rigenerante della natura del Grumello e ad amplificarlo sono in particolare le discipline energetiche orientali: yoga, qi gong e taiji quan, meditazione, giochi marziali per i bambini e i ragazzi. “Coltiviamo l’energia” è il contenitore, tra pratica e meditazione, che le racchiude e che prevede un appuntamento ogni domenica di apertura del parco al pubblico e da maggio anche appuntamenti infrasettimanali, per adulti e bambini. Continua .

Dal 19 marzo al 29 maggio 2022 le sale settecentesche di Villa Olmo a Como ospitano ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000, mostra organizzata dal Comune di Como e curata da Elena Di Raddo che racconta alcune protagoniste dell’arte astratta italiana a lungo trascurate o dimenticate che, grazie all’attività critica svolta in particolare negli ultimi vent’anni, stanno tornando al centro dell’attenzione. La storia dell’arte astratta infatti, in Italia come nel resto d’Europa, è una storia sostanzialmente al maschile, scardinata per la prima volta nel 1980 dall’importante mostra L’altra metà dell’avanguardia, a cura di Lea Vergine, che per la prima volta, porta alla luce le donne dimenticate dalla storia dell’arte, tra cui anche alcune artiste parte del gruppo degli astrattisti comaschi, le stesse che sono state raccontate in occasione delle grandi mostre Elles font l’abstraction al Centre Pompidou di Parigi e Women in Abstraction al Guggenheim Museum di Bilbao. (Sotto l'arrivo delle opere a Villa Olmo. Continua.