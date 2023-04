5 eventi da non perdere a Como e dintorni per il ponte del 1° maggio

Ultimo weekend di aprile con il meteo che promette sole e ma anche qualche pioggia soprattutto l'1 maggio. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un lungo fine settimana dedicato al vino, alla natura, all'arte e agli eventi all'aperto sul lago di Como. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel weekend con il ponte per la Festa del Lavoro.

1 . Critical Wine

Il Circolo Arci Terra e Libertà presenta il 30 aprile l'undicesima edizione del Lario Critical Wine. Una manifestazione eno–gastronomica che vuole inserirsi nel percorso tracciato da Luigi Veronelli. Come per gli altri anni, al pubblico partecipante verrà dato un bicchiere per degustazioni. Solo con il calice si avrà diritto a degustare i vini. Lario Critical Wine promuove infatti un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla terra, alle persone. Du seguito tutti noti tutti i vignaioli che parteciperanno alla manifestazione che si tiene a Cantù in collaborazione con Enoteca Popolare e prevede in serata anche una parte dedicata alla musica. Continua

2 . Lake Como Wine Fest

Sesta edizione del Lake Como Wine Festival a Como in piazza Cavour dal 28 aprile all'1 maggio. Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini di oltre 25 cantine (introvabili nelle enoteche e nei supermercati), accompagnati da formaggi, salumi e piatti tipici, direttamente nel cuore della nostra splendida città.. Continua

3 . Agrinatura

Agrinatura è il Salone BtoC dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con Agrinatura si vogliono affermare alcuni concetti legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli. Agrinatura è infatti espressione della valorizzazione della sfera rurale territoriale, vista come motore aggregante delle comunità che si ritrovano intorno ai temi dello sviluppo sostenibile, di un turismo green, della salvaguardia della natura e delle tradizioni che per attuare questi scopi si aprono all’innovazione tecnologica. Continua

4 . Lake Como Walking Fest

N?ell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, coordinati da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Cernobbio e la collaborazione dell'associazione Ex Alunni della Scuola media Marmori e di Villa Pizzo, la passeggiata creativa. Continua

5 . Universo Parisi