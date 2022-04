Le 10 migliori gite sul lago di Como per il ponte del 25 aprile

Dopo le feste di Pasqua, ecco subito un altro weekend lungo grazie al ponte del 25 aprile. Il meteo prevede condizioni variabili con poco sole e temperature fresche, tuttavia in questi tre giorni non mancheranno occasioni di cielo azzurro. Ecco allora qualche suggerimento, oltre agli eventi che trovate qui, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como e su quello di Lugano. Qualche meta per trascorrere questo lungo fine settimana della Liberazione all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze dei nostri magici laghi. Una guida con le camminate più suggestive nelle cornici del Lario e del Ceresio, tra ville, borghi e sentieri con percorsi mozzafiato.

1 . Casa di Pietra

Metti un fine settimana di sole. Metti anche che sei comasco e conosci molto bene quasi tutte le escursioni e le mete d'interesse ma questa, magari, ti è sfuggita. Perchè la casa nella pietra nei sentieri vicino a Musso non è facile da trovare. Per questo ci lasciamo accompagnare in questa avventura da Renato Maiorana e Roberta Soldarelli. Lei è di Gravedona ed Uniti, lui di Civitavecchia. Con la scusa di far conoscere il lago di Como e i sentieri che lo circondano al suo compagno, la coppia ha cominciato a esplorare. Renato è un fotografo e da qualche tempo ha preso anche tutte le patenti necessarie per utilizzare il drone. Quindi, carichi delle loro attrezzature e con tanta curiosità, ci porteranno in luoghi che molti di noi non conoscono. A cominciare dalla casa nella pietra. Continua.

2 . Meraviglie del cielo

"E con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese. E tornare a casa a piedi dandoti del lei". Perfettamenti aderenti al credo battistiano, abbiamo pensato di raccogliere in questa guida i nostri "viaggi sacri". Il meglio delle chiese e dei santuari che abbiamo visitato e fografato in questi mesi sul nostro meraviglioso lago di Como. Angoli di rara bellezza da cui si godono panorami mozzafiato anche in autunno. E allora ecco le sette meraviglie del cielo che proteggono il Lario. Partiamo? Perchè no. Continua.