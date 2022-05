Le 10 migliori idee per una gita sul lago di Como durante il ponte del 2 giugno

Insieme ai magnifici 10 borghi del lago di Como , ecco anche qualche suggerimento per affrontare la bella stagione all'insegna della bellezza. Una piccola guida per trascorrere questi giorni di quasi estate all'aria aperta tra le bellezze del nostro territorio. Così, inseguendo il sapore delle leggende, dell'arte e della magia del Lario, ecco dieci idee per escursioni e passeggiate alla portata di tutti in alcune delle nostre più suggestive location con vista mozzafiato. Continua .

Da Brienno a Valsolda, da una sponda del Lario a quella del lago di Lugano. Ripartiamo dai borghi e dalla loro storia per suggerirvi qualche altra idea per affrontare questi giorni di bella stagione che ci riportano intatto il piacere di visitare il nostro territorio. Approfittando della primavera, possiamo pensare a una gita fuori porta alla ricerca degli angoli più belli del nostro magico Lario . Ecco quindi una piccola guida per trascorrere il fine settimana alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi del lago di Como e del Ceresio. Ne abbiamo scelti dieci per voi. Continua .

Dopo avervi consigliato i luoghi più belli dove fare un bagno nel lago di Como , ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bello del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi giorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno. Continua .

Il fascino del Lago di Como si manifesta non solo con i suoi luoghi ben noti, amati dai turisti di tutto il mondo, ma anche attraverso il mistero, le leggende e la storia di alcuni degli suoi angoli più nascosti. E proprio la primavera, con la bellezza dei suoi colori e il sapore di una stagione sempre amata, può essere il momento giusto per scoprirli o riscoprirli quando il sole si fa più caldo. Così abbiamo scelto "sette meraviglie" tra le ultime a cui abbiamo dedicato un articolo e le abbiamo raccolte in questa sorta di meglio del Lario narrato, dipinto e raccontato dai molti artisti che nel tempo lo hanno amato svelando i suoi angoli più reconditi. Continua .

Con l'arrivo della bella stagione, e per chi non possiede una barca, il Lario offre molte possibilità per noleggiarne una anche senza patente nautica. L'offerta non manca e ci sono possibilità per tutte le tasche. Vediamo intanto quindi sono le norme da rispettare e dove ci si può rivolgere per affittare un motoscafo e scoprire il Lago di Como attraversandolo nei suo angoli più nascosti e incantevoli. Osservare le ville più importanti dalla barca è un'esperienza unica. Le regole. Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante”. 6 metri per una barca a vela. Non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta). Se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non è necessaria la patente nautica per condurlo in tutto il lago. Continua.

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.

7 - Trattorie con vista

In questa bella stagione primaverile i ristoranti del Lago di Como tornano ed essere particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali fa raggiungere dopo una bella passeggiata sul Lario. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

8 . La porta segreta del Lario

Il Giardino del Merlo, foto sopra di Antonio Silva) è un meraviglioso parco botanico situato nel paese di Musso, nella zona dell’alto Lago di Como. Il parco è costruito ai piedi di un castello, oggi in rovina, legato al nome di Gian Giacomo Medici di Marignano, detto “il Meneghino” che lo conquistò nel 1522 e che per una decina d’anni ne fece il suo quartier generale, quando dominava incontrastato il lago. Dal giardino si gode una vista mozzafiato sul Lago di Como e le sue montagne. Sulle ripide rocce sottostanti Sant'Eufemia, il nobile Giuseppe Manzi ricavò dal 1858 al 1883 un sorprendente giardino ricco di piante esotiche (si parlava di più di 120 specie), fra aerei ponticelli ed arditi passaggi, grotte, gallerie e giochi d'acqua, che chiamò il "Giardino del Merlo" e per decenni costituì un forte richiamo per i turisti italiani e stranieri. Continua.