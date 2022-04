Le 10 migliori passeggiate del weekend tra i borghi del lago di Como e di Lugano

E' arrivato anche il secondo weekend d'aprile. Il meteo prevede e ottime temperature intorno ai 20° sia sabata che domenica. Ecco allora qualche suggerimento, oltre agli eventi che trovate qui, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como e su quello di Lugano. Qualche meta per trascorrere il fine settimana all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze dei nostri magici laghi. Con la bella novità della riapertura della Statale Regina che finalmente permetter di raggiungere anche la Tremezzina senza difficoltà.

Al via domenica 10 aprile la stagione 2022 per i meravigliosi Parchi di Villa del Grumello e Villa Sucota, all'interno del percorso del Chilometro della Conoscenza che parte da Villa Olmo costeggiando il Lario. Un tragitto pedonale che unisce appunto tre splendide ville comasche – Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota – attraverso i sentieri nei rispettivi parchi punteggiati da serre, cappelle, limonaie, opere d'arte e rarità botaniche. Il Chilometro della Conoscenza è un tratto della sponda occidentale del lago di Como che da Villa Olmo - attraversando con il Ponte del Chilometro la strada per Cernobbio e costeggiando le serre comunali - giunge a Villa del Grumello e a Villa Sucota. Un percorso naturalistico che riunisce 17 ettari di parchi secolari di rara bellezza e pregio paesaggistico ma anche un unicum culturale, storico-artistico, basato sulla creatività e sulla condivisione di iniziative culturali, imprenditoriali, di alta formazione e di ricerca scientifica. Continua.

2 . Da Orimento al Generoso

Per raggiungere la vetta del Monte Generoso a 1704, i trenini percorrono 9 chilometri immersi nella pittoresca cornice montana del suo parco naturale. Tuttavia, per i più esperti amanti delle cammimate, c'è un'altra via per arrivare alla vetta del Generoso. Ed è quella percorsa da Valerio Carletto, appassionato escursionista e fotografo del territorio con il suo drone: partendo da Orimento, piccolo gioiello della Val d'Intelvi, non meno affascinante di Erbonne e Pian d'Alpe, con un dislivello di 600 metri, da 1100 a 1700, sotto un bella nevicata da metà percorso, ha raggiunto la vetta del Generoso percorrendo la via alta. Una camminata importante, viste anche le condizioni meteo dei giorni scorsi, che ha però regalato visioni uniche. Continua.

3 . Castello

Ci sono tre vie per raggiungere il borgo di Castello da Como. La prima è quella che arriva in Valsolda da Lugano attraverso la dogana di Gandria. La seconda salendo in Val d'Intelvi da Argegno e seguendo le indicazioni per Porlezza. La terza raggiungendo sempre Porlezza ma da Menaggio, in alta Tremezzina. Castello si trova appena sopra Villa Fogazzaro e da lì la si raggiunge in pochi minuti attraverso via Ceresio. Oppure si può salire percorrendo la strada Sasso Rosso che sale sino a Dasio ma svoltando per Castello all'altezza di Puria. Quel che si incontra a Castello è un sorso di vita antica ben conservata tra le sue viuzze strette. Oltre alla vista mozzafiato di cui gode in particolare dalla sua chiesa. Continua.