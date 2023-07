Tutti i festival da non perdere a Como e dintorni nel secondo weekend di luglio

1 . Finardi in Arena

Al Festival Como Città della Musica, domenica 9 luglio, in collaborazione con MyNina Spettacoli, spazio alla musica italiana con protagonista un grande cantautore: Eugenio Finardi sarà in tour con Euphonia Suite, accompagnato da due straordinari musicisti, il pianista Mirko Signorile e Raffaele Casarano al sax. Euphonia è una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale. È un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Continua

2 . Estival Jazz

Il 7 e l’8 luglio 2023 torna Lugano Estival Jazz, la prestigiosa manifestazione creata da Jacky Marti e Andreas Wyden che infiammerà Piazza della Riforma con artisti di grande richiamo internazionale. La line up ufficiale del Festival vedrà come ospiti Ben Harper, Gilberto Gil, Judith Hill, Stanley Clarke, Seun Kuti & Egypt 80, Mark Lettieri, Beppe Donadio. Una 43esima edizione assolutamente da non perdere con un cartellone artistico di grande qualità. Torna quindi a splendere nella sua unicità la storica piazza di Lugano con le luci sul palco principale allestito in Piazza della Riforma per 7 strepitosi concerti. Due serate che si preannunciano uniche all’insegna della grande musica e di personaggi di altissimo livello in un’appassionante scorribanda fra i generi, i ritmi e i colori della nostra contemporaneità musicale. Continua