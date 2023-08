Lungo weekend di Ferragosto: tutti gli appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

Lo spunto per il titolo della mostra Miniartexil ’32, Denudare feminas vestis (Denudare le donne vestendole), deriva dalle parole di Plinio il Vecchio estrapolate dalla sua monumentale opera Naturalis Historia, indicate e approfondite dal poeta e scrittore Vincenzo Guarracino. L'edizione 2023 dell'unica mostra al mondo che promuove la ricerca nella fiber art (arte tessile) contemporanea - in programma a Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e altre luoghi, dal 6 agosto al 3 settembre (inaugurazione sabato 5 agosto alle 17) e organizzata nell’ambito delle Celebrazioni del Bimillenario Pliniano - sarà infatti dedicata e rientrerà nel programma delle Celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, pilastro comasco della cultura classica. Come da tradizione, accanto ai minitessili (54 opere) realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo ci saranno diverse opere di grandi dimensioni realizzate da artisti internazionali sia emergenti che affermati. Continua

L'incantevole parco storico naturalistico che avvolge la Villa del Grumello di Como e la suggestiva Serra accolgono un evento straordinario e unico nel suo genere: “Limiti. No(t)te in musica”, una maratona di tredici ore di musica no stop, dal tramonto all’alba, con i più talentuosi artisti del panorama classico nazionale e internazionale. Diciannove concerti con 22 artisti per 13 ore di musica dal vivo nella notte tra sabato 12 agosto e domenica 13 agosto, dalle 18.30 alle 8 del mattino, per un’immersione totale nella musica da fruire con tutti i sensi, che amplificheranno il viaggio creativo dello spettatore, in un contesto paesaggistico mozzafiato. Continua