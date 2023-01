Tutti gli eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend dell'Epifania

Un lungo weekend dell'Epifania con il meteo che promette temperature miti e ma anche qualche pioggia soprattutto domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà naturalmente un weekend dedicato alle fine delle manifestazioni natalizie. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como, Cernobbio, Bellagio e dintorni previsti questo fine settimana che si congeda da tutte le feste.

1 . Spettacolo droni

Cento droni di luce danzeranno nel cielo, una “prima” assoluta per la Lombardia, dono di Città dei Balocchi per la serata dell’Epifania. Lo skyline della Città di Cernobbio farà da sfondo ad uno show unico, offerto a residenti e turisti nello scenario straordinario di uno dei borghi più belli e coreografici del Lago di Como. Un nuovo modo di fare spettacolo, mozzafiato ed emozionante, e soprattutto a impatto zero, sostenibile ed ecologico che, a differenza dei tradizionali fuochi artificiali, non produce inquinamento né chimico né acustico. L’evento è organizzato per la serata del 6 gennaio 2023 nell’ambito di Città dei Balocchi da Consorzio Como Turistica, Amici di Como, Comune di Cernobbio e Villa Erba. Continua.

Iniziative, eventi per adulti e bambini: le luci, l’albero, le casette, la pista del ghiaccio. Natale a Como anima il centro cittadino con iniziative per tutta la famiglia in un’edizione all’insegna della solidarietà e della sostenibilità, che si terrà fino all’8 gennaio 2023. Piazza San Fedele ospita un originale mercatino della Befana fino al 6 gennaio 2023 in una gradevole atmosfera natalizia potrete trovare tante idee regalo. Continua.

3 . Città dei Balocchi

Fino all’8 gennaio 2023 la città di Cernobbio diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Fino all'8 gennaio arriva anche una delle compagnie di circo contemporaneo più famose, Circo Zoé, che porterà la magia e il senso della meraviglia della propria arte con “Naufragata”, uno spettacolo accattivante e poetico, in cui circo e musica creano un mondo atemporale dove “naufragare”. Continua.

4 . Natale a Bellagio