Tutti gli eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend di Capodanno

Un weekend di Capodanno con il meteo che promette temperature miti e qualche pioggia. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà naturalmente un weekend dedicato alle manifestazioni natalizie. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como, Cernobbio, Bellagio e dintorni previsti questo fine settimana di vigilia, Natale e Santo Stefano.

Allo scoccare della mezzanotte di sabato 31 dicembre, per salutare l'arrivo del nuovo anno, tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio che sapranno entusiasmare ed emozionare tutti i presenti. I fuochi saranno lanciati da una chiatta galleggiante posta oltre la diga foranea con visibilità quindi sia da piazza Cavour che dai giardini a lago e da viale Geno. Lo spettacolo avrà la durata di 30 minuti. Continua.

Anche la perla del Lario si prepara al suo Natale. Una kermesse di luci e storie animerà Bellagio Meravigliosa, un evento che coinvolgerà cuori e menti offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di immergersi nelle storie legate alla cultura di Bellagio. Nel centro del Borgo, nel Parco Martiri della Libertà, si accenderà l’installazione luminosa Living Trees, una realizzazione inedita in uno degli spazi pubblici della Perla del Lario, cuore verde tanto amato dai residenti quanto apprezzato dai tantissimi visitatori che passano di qui. La luce, simbolo del Natale, risplenderà nel giardino, ambiente peculiare del Centro Lago e di Bellagio, con un risultato unico che interpreterà al meglio l’originalità del territorio. Continua.

Per San Silvestro RSI e Città di Lugano invitano tutte e tutti alla grande festa in Piazza della Riforma. Un concerto live con musica da cantare e ballare tutti insieme per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ma soprattutto un appuntamento in attesa della mezzanotte da godere tutti insieme. Serve solo la voglia di festeggiare: la musica la portiamo noi! Per il Capodanno 2023, la Città di Lugano e RSI invitano tutte e tutti alla grande festa in Piazza della Riforma. Musica dal vivo e dj set, intrattenimento e ospiti divertenti: non mancherà niente per festeggiare in grande stile e, finalmente di nuovo tutti insieme. Continua.