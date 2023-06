Weekend a Como, tutti gli appuntamenti da non perdere

Secondo weekend di giugno con il meteo che promette ancora qualche isolata pioggia ma sopratutto ampie schiarita. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato al cibo, alle auto, ai libri, alla musica. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settimana.

1 . Street Food

Regioni d'Europa, manifestazione che ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia torna nella zona dei Giardini del Tempio Voltiano per un altro lungo weekend. Sino a domenica 11 giugno 2023, appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee per un mercato europeo e internazionale: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Scozia, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze italiane, strizzando l’occhio alle vere specialità dello street food. Continua

2 . CoVegan

Co Vegan si terrà il 10 e 11 giugno alla Polveriera della Valbasca, un luogo ideale per vivere due giornate con gli espositori durante le quali si terranno laboratori, mostre fotografiche, momenti di gioco e di assaggi. Una splendida occasione per entrare quindi in contatto con la cultura vegana grazie a realtà sostenibili e rispettose verso tutte le creature che condividono il nostro stesso pianeta. Oltre ad un'incantevole location immersa nel verde, dove poter fare rilassanti e rigeneranti passeggiate, troverete: mercatino, cibo a base 100% vegetale proposto da La Polveriera e da Vegami, show cooking, laboratori per adulti e bambini, mostra fotografica, musica dal vivo e tanti espositori. Continua

3 . One Lake One Car Villa d’Este celebra sabato e domenica la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este, un’auto unica e speciale che porta il suo stesso nome. Il prossimo 10 giugno si terrà la dodicesima edizione di One Lake One Car, un viaggio esclusivo alla scoperta del mito Alfa Romeo: alcuni esemplari del modello Alfa Romeo 6C 2500 SS, dei venti ancora esistenti, saranno i protagonisti indiscussi della giornata, insieme ad una accurata selezione di vetture che illustreranno le varie versioni e carrozzerie della 6C 2500. Continua. 4 . Parolario Non poteva essere dedicata che a Plinio il Vecchio - il comasco più illustre di tutti i tempi insieme ad Alessandro Volta - la ventitreesima edizione del Festival letterario Parolario, in programma fino all'11 giugno 2023 a Cernobbio e a Como. Quest'anno ricorre infatti il bimillenario della nascita dello studioso, ricercatore e letterato, e Parolario si inserisce nel corposo programma di iniziative che ne celebrano la grandezza. La scenografia degli appuntamenti cernobbiesi sarà Villa Bernasconi e giardino, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago, mentre a Como si spazierà per esempio dall'Ex Tintostamperia Val Mulini, area industriale riqualificata con un processo virtuoso che mette la comunità al centro, al giardino di Villa del Grumello, oasi di verde, di cultura e di scienza che ospita anche un giardino e un orto intitolati a Plinio, fino alla Biblioteca comunale e al Liceo Alessandro Volta. Continua

5 . Rock In Mountain

Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni. Ma è d'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. La Baita Bondella, che si raggiunge a piedi partendo da Brunate o da San Maurizio, dispone di 4 camere per un totale di 12 posti letto e due mini appartamenti con cucinino. Pernottare alla Baita Bondella significa risvegliarsi nella natura, respirare l'aria fresca del mattino a 1100 metri d'altitudine e magari partire per escursioni nei dintorni, dove non è difficile incontrare e fotografare la fauna locale. Alla Baita Bondella è possibile sia pranzare sia cenare, previa prenotazione. Ma quella in arrivo sarà anche un'estate all'insegna della musica alla Baita Bondella che propone, da sabato 10 giugno sino sabato 22 luglio, 7 concerti all'ora dell'aperitivo. Continua