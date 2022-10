Weekend: 5 eventi da non perdere a Como e dintorni

Ritorna la Whisky Week: ad ottobre il festival approda quindi sul lago di Como. Il nome Whisky Week non nasconde nulla. Durante la seconda settimana di ottobre una serie di eventi Whisky Fuori Villa coinvolgerà i principali centri lariani dell’accoglienza come bar, ristoranti e hotel. Il ricco evento finale Whisky in Villa si terrà domenica 9 ottobre in centro a Como, presso la meravigliosa Villa Geno. Tanto relax, un po’ di miscelazione e qualche sorpresa. Dimentichiamo l’affollamento dei saloni fieristici; gli ampi spazi della Villa e del suo giardino, renderanno l’evento sicuro e family friendly. Continua.

2 . Passeggiate Creative

Sabato 8 ottobre. R?itrovo ore 14.30 in piazza IV Novembre a Faggeto Lario (Co), località Palanzo. Passeggiata creativa dedicata a vino e poesia, in occasione della Sagra del torchio. Prendendo spunto dal capitolo dedicato al vino nella "Naturalis Historia" di Plinio il Vecchio, si attraverseranno terreni un tempo coltivati a vigneti, raccontando il legame storico tra i paesaggi terrazzati del lago di Como e la coltivazione della vite e leggendo poesie sul tema. C?onduce Pietro Berra, giornalista e poeta. Letture dei poeti Vito Trombetta, Diego Conticello, Mirna Ortiz e Wolfango Testoni. I volontari dell'Associazione Amici del Torchio di Palanzo illustreranno il funzionamento del gigantesco torchio cinquecentesco e la storia della sagra cui ha dato vita. Continua.

3 . Villa Carlotta

In occasione del secondo centenario della morte di Antonio Canova (1757 - 1822), Villa Carlotta celebra l'eredità di uno dei più grandi maestri della scultura di tutti i tempi in grado di trasformare l'idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali diventati popolari e riprodotti in tutto il mondo. Le celebrazioni di questo anno speciale si chiuderanno con la mostra “Canova, novello Fidia”, già inaugurato e aperto sino a dicembre presso la Villa, a cura di Gianfranco Adornato, Professore Associato di Archeologia classica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta, e Elena Lissoni, conservatrice museale di Villa Carlotta.. Continua.

4 . Notte della Moda

La moda è da sempre sospesa tra tradizione e futuro, costruisce stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume. Per questo si avvicina all’arte, impegnata a creare suggestioni sempre innovative e a proiettare le forme in nuovi modi. È questo il filo rosso che animerà la “Notte della Moda”, che si terrà sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 20.00, presso la sede del Setificio Paolo Carcano di Como, un Evento che tende a sottolineare ed enfatizzare il legame simbiotico che da sempre lega nella scuola arte e moda, talento e creatività. La manifestazione si dipanerà appunto tra creatività, moda e sostenibilità, con eventi, performance e installazioni che esploreranno il tema MODA in tutta la sua pluralità di sensi e con una contaminazione di linguaggi e forme espressive. Continua.

5 . Porlezza in festa