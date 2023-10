5 appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Nuovi appuntamenti per il secondo fine settimana d'autunno con il meteo che promette ancora sole e caldo quasi estivo sino a domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine weekend di inizio ottobre. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . PopCore

Sabato 7 ottobre torna allo Spazio Gloria la seconda festa (mai) avvenuta di PopCore, il collettivo nato da pochi mesi con l’idea di intrecciare momenti conviviali attorno a film, musica, performance artistiche, workshop, mostre. La coproduzione con Circolo Arci Xanadù è volta a (ri)creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice incontro si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale. Continua

2 . Il Lombardia

La 117ma edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento dell’anno, si correrà il 7 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo al termine di 238 km per oltre 4400 metri di dislivello. Le 25 squadre che parteciperanno a “La Classica delle Foglie Morte” scaleranno in successione salite che hanno fatto la storia di questa corsa tra cui Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta e Passo di Ganda prima dello strappo di Colle Aperto, ultima fatica verso l’arrivo di Bergamo. Il varo della 117^ edizione ha visto tra gli ospiti due corridori che hanno lasciato impronte indelebili nella storia della corsa come Damiano Cunego (2004, 2007 e 2008) e Vincenzo Nibali (2015, 2017), che proprio al termine dell’edizione 2022 ha lasciato il ciclismo.. Continua

3 . Naturalmente

Nuova degustazione all'Enoteca Popolare di Cantù. Dopo le serate precedenti, ora tocca all'azienda agricola Filarole, venerdì 6 ottobre dalle 19 alle 21 Degustazione di 6 vini naturali. Si avrà la possibilità di assaggiare 2 vini bianchi macerati, tre rossi, di cui una riserva e un rosato, il tutto accompagnato da stuzzicherie. Qui sulle colline piacentine parlando con le persone anziane si sentono a volte delle parole italianizzate dal dialetto, filarole è una di queste. In dialetto piacentino i filari di una vigna sono i filaröl e quando le vigne sono piccole e composte da pochi filari anche la vigna viene indicata con questa parola. E hanno iniziato a chiamare così anche le loro piccole vecchie vigne, le loro filarole. Continua

4 . Musei Civici

Sabato 7 e domenica 8 ottobre ricorrono, rispettivamente, la Giornata del Contemporaneo e la Giornata delle Famiglie al Museo a cui i Musei civici di Como aderiscono con una serie di proposte rivolte ad adulti e bambini. In occasione della Giornata Nazionale indetta da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, sabato 7 ottobre la Pinacoteca apre le sue porte all’arte contemporanea ospitando l’evento artistico “Se rimani come (i) resti: performance collettiva e mostra temporanea di Alice Capelli”, a cura di Dalila Rosa Miceli. Continua