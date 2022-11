5 eventi da non perdere a Como e dintorni durante il primo weekend di novembre

Il 5 novembre sarà una giornata speciale di visite guidate, realizzata nell’ambito del Piano Integrato della Cultura. Un tesoro di territorio di Regione Lombardia, alla scoperta delle tre realtà lariane. Villa Carlotta, Villa del Balbianello e il Museo del Paesaggio del Lago di Como del Comune di Tremezzina, con sede a Villa Mainona, si uniscono per proporre una giornata speciale. Un’iniziativa nata nell’ambito del PIC - Piano Integrato della Cultura. Un tesoro di territorio, promosso da Regione Lombardia e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, con lo scopo di promuovere e realizzare progetti integrati di sviluppo culturale. Continua.

Fino all'8 gennaio torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

Sosteniamo i locali del territorio”: è questo lo spirito che, fino al prossimo 20 novembre, animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa offre a trattorie e ristoranti aderenti l’occasione di valorizzare il proprio talento e la propria conoscenza del territorio senza limiti al numero di portate a base di ingredienti selvatici e con l’articolazione di uno o più menù, che possono comprendere pietanze realizzate appositamente oppure già presenti nella carta dei locali. Continua.

A Uggiate Trevano la stagione autunnale porta l'allegria. Domenica 6 Novembre dalle 9 alle 18 in piazzale Europa si terrà la festa “Sapori d’Autunno”. La manifestazione è organizzata da Confesercenti con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Saranno presentii banchi per la vendita di formaggi tipici del Lago di Como, di Luino e di Bergamo, del miele artigianale, delle crepes con vin brûlé, delle caramelle e dei torroni, delle spezie, dei prodotti natalizi in tessuto, dei giocattoli in legno, della bigiotteria. Continua.