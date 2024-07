Tutti gli appuntamenti da non perdere nell'ultimo weekend di giugno a Como

Primo fine settimana di giugno con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere più nuvole che sole soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questi giorni d'inizio estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni.

1 . Kataclò

Dopo l’opera Turandot, il Festival Como Città della Musica cambia la conformazione dell’arena per accogliere una visione frontale del palcoscenico, con allestimento davanti alla facciata meridionale del Teatro. Venerdì 5 luglio alle ore 21.30 si passa alla danza, con il ritorno a Como della compagnia italiana di danza contemporanea e physical theatre molto amata dal pubblico, i Kataklò. I ballerini si esibiranno in esclusiva italiana nello spettacolo Suite, un omaggio alla cultura e alla musica italiana. Concepito per un pubblico internazionale, lo spettacolo omaggia la cultura e la musica italiana: confrontandosi con le più celebri arie liriche, ma anche con la musica pop più irriverente, spaziando da Rossini a Celentano, strizzando l’occhio all’elettronica contemporanea come al jazz retrò, la compagnia si immerge in assoli, duetti e momenti corali, tutti accomunati dal gusto, l’atletismo e l’energia che contraddistinguono il lavoro di Kataklò. Continua

2 . Un uomo chiamato Bob Dylan

Essere contemporanei di Bob Dylan è come essere contemporanei di Shakespeare. Come raccontare allora il bardo di Duluth? Come raccontare un poeta laureato, vivente e ancora magnificamente attivo? Come raccontare uno che racconta noi e che ha cantato almeno tre generazioni di noi? A sessant’anni dall‘uscita di Freewheelin’ Bob Dylan, ad esempio, come raccontare l’epopea che stava cominciando, quelle canzoni diventate sangue universale, quella copertina commovente, quella tenerezza? Insomma, al cospetto, del più grande di tutti, occorre innanzitutto amore per la sua immensa opera. Quella di un artista - Dylan compie proprio oggi 82 anni, auguri, Maestro - che non si è mai fermato, che non ha mai smesso di accompagnare il nostro cammino con la sua musica. Senza mai farla diventare una festa ma rendendola sempre necessaria. . Continua

Un evento inedito approda nelle nostre valli comasche, il Festival Edera, Paesaggi Creativi vi aspetta il weekend del 6 e 7 luglio. Un Festival culturale diffuso che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e alla scoperta del territorio e a promuovere un turismo lento volto a valorizzare l’identità dei luoghi.

Organizzato dalla neonata associazione comasca Juta - luoghi e cultura, il Festival si struttura in un percorso trekking ad anello fruibile sia per grandi che per piccoli, all'interno del quale avranno luogo oltre 30 eventi culturali diffusi. Il percorso coinvolge anche due produttori agricoli locali: Il Piccolo Frutto Di Chiara e Aromi e Natura che, oltre ad essere protagonisti attivi durante il Festival, offrono la possibilità di campeggiare nella natura incontaminata della Valle D’Intelvi.. Continua 4 . Springing Up La mostra di Marco Vido, ospitata nella Torretta Romantica di Villa Carlotta (Tremezzina, Como) e curata da Elena Isella, propone una selezione di opere a tema floreale. Springing Up è un invito alla rinascita e al rifiorire ispirati dalla forza della natura. Le forme, le composizioni, i colori, le brillantezze, le opacità dei dipinti di Vido sorprendono e seducono, conducendo l’osservatore in un mondo vitale, dove cogliere con stupore ogni avvio, ogni crescita, ogni espansione, ogni bellezza. Dopo aver trasposto in pittura, le emozioni e i sentimenti scaturiti da fatti di cronaca tra i quali la guerra in Siria (Damask’s Roses in War, 2013), le rivolte in Ucraina (Maidan, Kiev, 2013-2014) e la crisi climatica (Earthless, 2020; Bla bla bla, l’ignorante bestia umana, 2021), Vido torna con decisione sul tema floreale dipingendo, nel ciclo floralia, grappoli di boccioli, fioriture, corolle che emergono tra racemi verdi. Continua

5 . Passeggiate Creative