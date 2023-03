5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di marzo

Primo weekend di marzo con il meteo che promette sole sabato e anche domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica, agli eventi in villa e all'arte visiva. Vediamo quindi gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . Notte del Jazz

Tutto il Teatro Sociale risuonerà al ritmo del jazz. Nella Sala principale Fabrizio Bosso e la sua band renderanno omaggio alla musica di Stevie Wonder. Ci si sposterà poi nelle altre sale del Teatro per la jam session fino alla una di notte, a cura dei giovani musicisti del Conservatorio di Como e del Liceo Musicale T. Ciceri di Como. Torna al Teatro Sociale di Como dopo il grande successo degli scorsi anni, La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale sabato 4 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua IV edizione. Come sempre, la serata comasca è l’anteprima italiana del Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso giunto quest’anno alla XXIV edizione e che si terrà al Cinema Teatro di Chiasso dal 9 all’11 marzo 2023. Continua.

2 . Omaggio a Battisti

In occasione dell'anniversario di compleanno di Lucio Battisti, che il 5 marzo avrebbe compiuto 80 anni, anche Como renderà omaggio al suo immenso talento, a una delle figure più importanti del panorama musicale italiano grazie all’evento organizzato da Arci Xanadù e da MusicalBox allo Spazio Gloria. L’appuntamento live è fissato per il 4 marzo alle 21 con lo spettacolo Le tre verità Il titolo prende spunto da un brano di Battisti, ma allude anche alla particolarità dell’esibizione: sul palco infatti interagiranno tre band che fanno capo ai tre autori: Marco Borsani, Angelo Lonati e Lino Scalabrini. Tre visioni personali e differenti di Lucio Battisti e del suo vastissimo universo.". Continua.

3 . Villa Pizzo

Passeggiate guidate, visite tematiche, esperienze e appuntamenti per i più piccoli. Si riparte a marzo per poi “scoppiare” di iniziative con l’arrivo della primavera. Un lento risveglio, proprio come quello del grande giardino che circonda la Villa.Domenica 5 marzo alle 10.00: Le Donne del Pizzo In vista dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, una passeggiata guidata “classica” con qualche chicca in più. Quali sono le donne che sono passate per il Pizzo o che con questo luogo hanno mantenuto un forte legame? Un percorso a tappe in cui, tramite oggetti “simbolo”, si scopriranno le personalità femminili che hanno abitato Villa Pizzo lungo i secoli.o. Continua.

4 . Villa Carlotta La meravigliosa Villa Carlotta, gioiello del Lario, si prepara al grande avvio della stagione 2023 con le prime due aperture al pubblico . Dopo il successo dell’edizione 2022, torna l’appuntamento con “Carnevale Vegetale”. Sabato 4 marzo spazio alla creatività anche per gli adulti, a cui è rivolto il laboratorio per realizzare una “Ghirlanda di primavera”. Appuntamento alle 14.30 con l’esplorazione del parco alla ricerca dei primi fiori e dell’ispirazione giusta che, grazie alla guida di un esperto, daranno vita a una magnifica ghirlanda. Continua.

5 . Ico Parisi